Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh, sáng 26/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Theo TTXVN, đợt 2/9, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 20.920 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên có 160 đảng viên (Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có 75 đảng viên, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 14 đảng viên và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 71 đảng viên).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên. Ảnh: Viết Thành

Ảnh: Viết Thành

Tại buổi lễ, có 53 đảng viên đủ điều kiện sức khỏe để đón nhận Huy hiệu Đảng; với 107 đảng viên vì lý do sức khỏe không tham dự được buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các xã, phường trao tặng tại gia đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao giấy chứng nhận Huy hiệu Đảng cho các đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đây là niềm vinh dự của mỗi đảng viên, mỗi gia đình, đồng thời là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Trong hành trình 81 năm rất đỗi vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, gian khổ của dân tộc, mỗi thắng lợi đều được làm nên bằng sức mạnh của nhân dân, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên.

Các đảng viên đã đi qua chiến tranh và hòa bình, qua những năm tháng đất nước còn nô lệ, bị chia cắt, bao vây, cấm vận; qua công cuộc giành độc lập, thống nhất, khôi phục, kiến thiết đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Nhiều đảng viên từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, lực lượng vũ trang, các đoàn thể và tại cơ sở. Nhiều đảng viên dành cả cuộc đời gắn bó với nhà máy, công trường, trường học, bệnh viện, hợp tác xã, thôn xóm và khu dân cư nhưng đều sáng lên những phẩm chất chung: trung thành, tận tụy, kiên cường, khiêm nhường; gần dân, trọng dân, tin dân và hết lòng phục vụ nhân dân.

Tất cả những điều đó đã góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố tổ chức, giữ gìn đoàn kết và làm nên sức mạnh của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn; chân thành cảm ơn các gia đình - những người đã sẻ chia gian khổ, chấp nhận nhiều hy sinh, mất mát, luôn là hậu phương vững chắc để các cá nhân hoàn thành nhiệm vụ với Đảng, với nước, với dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và khát vọng rất lớn. Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên lão thành. Ảnh: Viết Thành

Hà Nội cũng đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tinh thần bất khuất, kiên cường của quân và dân Hà Nội là một phần rất đẹp trong lịch sử cách mạng của dân tộc. Truyền thống ấy phải tiếp tục được chuyển hóa thành ý chí, trách nhiệm, kỷ cương và khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; thẳng thắn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cho con cháu và thế hệ trẻ.

Ảnh: Viết Thành

Những câu chuyện thật, việc làm thật, những năm tháng cống hiến có sức giáo dục rất lớn, giúp thế hệ hôm nay hiểu rằng lý tưởng cách mạng được thể hiện bằng sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm và những việc làm có lợi cho nhân dân, cho đất nước.



