Sáng nay, tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam (TPHCM), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng Lê Văn Dũng - Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Lễ viếng Đại tướng Lê Văn Dũng diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động

Di ảnh Đại tướng Lê Văn Dũng

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dẫn đầu vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng và chia buồn cùng gia quyến.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ tang Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng. Ảnh: QĐND

Tham gia đoàn viếng có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...

Trong sổ tang, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ thương tiếc Đại tướng Lê Văn Dũng, nhà lãnh đạo cao cấp có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội; vị tướng tài năng, đức độ, trung hiếu, vẹn toàn; người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi - Bến Tre anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Với 81 năm tuổi đời và 60 năm tuổi đảng, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có những cống hiến to lớn, xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn vào viếng. Tham gia đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh...

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến tiễn biệt Đại tướng Lê Văn Dũng

Đoàn đại biểu Chính phủ do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm trưởng đoàn đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến. Tham gia đoàn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Đoàn đại biểu Quốc hội vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng và chia buồn cùng gia quyến.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia buồn cùng gia quyến

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ghi sổ tang: "Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh, cương vị công tác nào, đồng chí luôn giữ vững khí tiết phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, người cán bộ lãnh đạo Quân đội mẫu mực, người cán bộ "chính trị - quân sự - vẹn toàn"; tận tâm, tận lực, hết lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác...".

Đến viếng Đại tướng Lê Văn Dũng còn có đoàn đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Đại tướng Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25/12/1945; quê quán xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Đại tướng Lê Văn Dũng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10; Bí thư Trung ương Đảng các khóa 9, 10; đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12; nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đại tướng Lê Văn Dũng từ trần hồi 15 giờ 40 phút, ngày 9/1/2026 (tức ngày 21 tháng 11 năm Ất Tỵ) tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.