Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin Đại tướng Lê Văn Dũng sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông từ trần ngày 9/1 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng

Đại tướng Lê Văn Dũng tên khai sinh Nguyễn Văn Nới; sinh ngày 25/12/1945; quê quán xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long). Ông nhập ngũ ngày 14/5/1963; vào Đảng ngày 23/9/1965.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10; Bí thư Trung ương Đảng các khóa 9, 10; Đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12; nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng với nghi thức lễ tang cấp nhà nước.

Ban Bí thư đã quyết định thành lập Ban lễ tang Nhà nước gồm 25 thành viên, do Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Trưởng ban.

Linh cữu Đại tướng Lê Văn Dũng quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, số 5, Phạm Ngũ Lão, TPHCM. Lễ viếng và lễ truy điệu tổ chức vào sáng ngày 14/1. Lễ an táng tổ chức chiều cùng ngày tại số 702 ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.

Đại tướng Lê Văn Dũng trưởng thành từ chiến sĩ, trải qua thực tiễn chiến đấu, có quá trình cống hiến đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông sớm thoát ly, tham gia cách mạng, trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường ác liệt ở miền Nam.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, trên cương vị là Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34), ông cùng tập thể Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 1 chiến đấu anh dũng, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Sau này, trên các cương vị lãnh đạo cao cấp của Quân đội và của Đảng, đặc biệt là ở cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đại tướng Lê Văn Dũng tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao giữ nhiều trọng trách quan trọng như: Tư lệnh Quân đoàn 4; Tư lệnh Quân khu 7; Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tướng cũng luôn thể hiện phẩm chất của người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, sâu sát cơ sở, gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ.

Với tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và phong cách làm việc khoa học, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong Quân đội, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.