Theo Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng, Đoàn do ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng làm Trưởng đoàn.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đến dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm, trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng thành kính dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam và Nhân dân thế giới. Tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp của Người là tài sản tinh thần vô giá, là ngọn đuốc soi đường, tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước đi lên trong thời đại mới.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển vững chắc.

Đoàn đại biểu thành phố dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Cũng theo Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng, tiếp đó Đoàn đại biểu thành phố đã đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, trên đường Bắc Sơn (thành phố Hà Nội).

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao Huy hiệu Bác Hồ tặng các đồng chí Thường trực Thành ủy.

Dịp này, Đoàn đại biểu thành phố đã thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh trao Huy hiệu Bác Hồ tặng các đồng chí Thường trực Thành ủy.

Linh Giang