Chủ tịch nước Lương Cường; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Mở đầu là chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng có thời lượng khoảng 30 phút với sự tham gia trình diễn của hơn 1.000 người. Màn biểu diễn trống hội với chủ đề “Bản hùng ca toàn thắng” do Đoàn nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) biểu diễn. Chương trình xếp hình nghệ thuật với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, do các nghệ sĩ, binh sĩ Đoàn nghi lễ Quân đội, Đoàn văn công Quân khu 1, Quân khu 3, Quân khu 9… thực hiện.

Màn trống hội "Bản hùng ca toàn thắng" do các học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an trình diễn

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các vị khách quốc tế và đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Dàn pháo lễ trên Bến Bạch Đằng sẵn sàng khai hỏa