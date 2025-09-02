Sau 2 tháng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường mới của tỉnh Ninh Bình đã hoạt động ổn định. Người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường cũng chủ động, linh hoạt hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Phân công nhiệm vụ rõ ràng

Ông Mai Hồng Diên, Chủ tịch UBND phường Thiên Trường cho biết, mô hình chính quyền 2 cấp đã tạo sự thống nhất trong hệ thống hành chính. Chủ tịch UBND phường chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ UBND tỉnh thông qua các sở, ban, ngành, giúp việc triển khai chính sách được nhanh chóng, đồng bộ; rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm trung gian, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND phường Thiên Trường, ngay khi chính thức vận hành mô hình, phường Thiên Trường đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động.

Bên cạnh đó, để công việc được xử lý thông suốt, phường duy trì chế độ giao ban hằng ngày, hằng tuần nhằm cập nhật tình hình, kịp thời phát hiện điểm nghẽn và cùng tháo gỡ.

“Sau khi kiện toàn bộ máy tổ chức theo mô hình chính quyền 2 cấp, theo biên chế đề án đã duyệt, UBND phường Thiên Trường thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn. Từ đó, phòng chuyên môn cụ thể hóa phân công từng nội dung, công việc tới công chức trong phòng dựa theo vị trí việc làm, trình độ chuyên môn và năng lực thực tế.

Hiện, mỗi công chức được giao phụ trách một hoặc nhiều lĩnh vực, đảm bảo có thể bao quát đầy đủ các mảng công tác chuyên môn. Việc phân công kiêm nhiệm được áp dụng linh hoạt để tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đảm bảo không chồng chéo, rõ trách nhiệm, rõ người phụ trách”, ông Mai Hồng Diên cho hay.

Tại xã Vụ Bản, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Trung Hiếu cho biết, với tinh thần thực hiện nhiệm vụ chính trị phải thông suốt, không gián đoạn, xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ giữa các phòng, ban, tránh chồng chéo. Nhiều cán bộ xã đã chủ động đến sớm, về muộn để giải quyết nhanh công việc cho người dân.

Cán bộ xã hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Ngoài ra, để quá trình giải quyết thủ tục hành chính không bị nghẽn, sau khi thống nhất tại các cuộc họp, lãnh đạo UBND xã Vụ Bản đã đề nghị Phòng Kinh tế và Phòng Văn hoá – Xã hội cử cán bộ trực tiếp xuống Trung tâm phục vụ hành chính công để “cầm tay chỉ việc” cho những người phụ trách lĩnh vực mới. Nhờ vậy, tiến độ xử lý hồ sơ nhanh hơn, chuyên môn cao hơn, đồng thời hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần.

Không ngừng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ

Cùng với việc sắp xếp bộ máy và phân công nhiệm vụ rõ ràng, các xã, phường của tỉnh Ninh Bình cũng đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo Chủ tịch UBND phường Thiên Trường Mai Hồng Diên, cán bộ, công chức phường đã được cử tham gia các lớp tập huấn chuyên đề do UBND tỉnh và Sở Nội vụ phối hợp tổ chức.

Nội dung tập huấn tập trung vào việc sử dụng hệ thống một cửa điện tử liên thông, phần mềm giải quyết thủ tục hành chính cấp xã, và Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, cán bộ được cập nhật kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, số hóa, luân chuyển, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn cách tra cứu, kiểm soát trạng thái hồ sơ, đảm bảo minh bạch, không bị chậm trễ.

Bên cạnh đó, những cán bộ trẻ có thế mạnh về công nghệ thông tin được khuyến khích phát huy vai trò hạt nhân trong triển khai dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ đồng nghiệp còn hạn chế về kỹ năng số.

Không chỉ vậy, tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm được khuyến khích giữa các cán bộ trong nội bộ phường cũng như với những phường lân cận.

Thực tế cho thấy, sự thay đổi này đã được người dân ghi nhận. Bà Nguyễn Thị Hoà (trú phường Thiên Trường) cho biết, sau sáp nhập, bà đến thực hiện giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường được cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, giải thích cặn kẽ, hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, không phải đi lại nhiều lần nên bà thấy rất thuận tiện.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thiên Trường.

Chủ tịch UBND phường Thiên Trường nhấn mạnh, phường xác định mỗi cán bộ, công chức là “đại sứ” trong phục vụ người dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Để tiếp tục phục vụ người dân tốt hơn, UBND phường sẽ tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ, công chức để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại theo hướng chuyên sâu, sát với chức năng nhiệm vụ mới.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch; khuyến khích cán bộ học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, phản ánh; Tổ chức định kỳ các buổi tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo phường với người dân, giải quyết ngay từ cơ sở những vấn đề bức xúc, không để phát sinh thành điểm nóng.