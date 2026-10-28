Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh nước này cần có những bước đi khiến Mỹ phải đáp ứng các điều kiện của Tehran nhằm chấm dứt xung đột.

Theo hãng tin WANA, Lãnh tụ tối cao Khamenei ngày 27/10 đã có cuộc họp với Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei để thảo luận về cách chấm dứt xung đột với Mỹ và các biện pháp tăng cường đoàn kết dân tộc.

"Lãnh tụ Khamenei khẳng định Hội đồng An ninh quốc gia tối cao và ban thư ký của cơ quan này giữ vai trò trung tâm trong việc hoạch định chính sách quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền thông kịp thời và chủ động nhằm duy trì sự tham gia của người dân vào công cuộc bảo vệ đất nước và hệ thống chính trị, đồng thời kiên trì theo đuổi lợi ích của người dân Iran cũng như mặt trận kháng chiến", WANA thông tin.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Lãnh tụ tối cao Iran cho rằng việc kiểm soát eo biển Hormuz là hành động mang tính chiến lược, giúp Tehran bảo vệ an ninh quốc gia và khu vực. "Chúng ta cần đảm bảo Mỹ phải đáp ứng các điều kiện của Tehran nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay", ông Khamenei nói.

Về phần mình, ông Rezaei đã báo cáo với lãnh tụ tối cao về tình hình đất nước và những nỗ lực đang được triển khai. Ông cũng trình bày các bước mà Ban Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao đã thực hiện nhằm thúc đẩy chính sách chiến lược của Iran về thiết lập các cơ chế hợp tác ở Trung Đông, dựa trên năng lực và sự phối hợp giữa các quốc gia trong khu vực.

Thông tin về cuộc gặp cũng đánh dấu thêm một lần ông Khamenei tiếp xúc trực tiếp với một quan chức cấp cao của Iran. Kể từ khi được lựa chọn làm Lãnh tụ tối cao Iran vào ngày 8/3, ông Khamenei vẫn chưa xuất hiện công khai trước công chúng.

Vào đầu tháng 9, Iran đã đưa ra bản đề xuất 7 điểm với lộ trình thực hiện kéo dài 7 ngày nhằm mở cửa eo biển Hormuz và đàm phán về vấn đề hạt nhân. Tới đầu tuần này, giới chức Tehran đã để ngỏ khả năng rút ngắn tiến tình này xuống còn 4 - 5 ngày.