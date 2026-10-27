Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ chiến dịch chống Iran của Mỹ, khẳng định Tehran là bên châm ngòi xung đột và bác bỏ lệnh ngừng bắn đạt được trước đó giữa hai nước.

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Corinth, bang Mississippi, Mỹ hôm 26/10, ông Trump đã lặp lại tuyên bố của một nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa: “Chúng ta không khơi mào cuộc xung đột với Iran. Chính Iran đã khơi mào cuộc xung đột với chúng ta”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Mỹ cũng lên tiếng biện minh cho các hệ quả kinh tế của cuộc đối đầu với Iran, đồng thời tiết lộ ông từng dự đoán giá dầu mỏ sẽ tăng cao hơn nhiều.

Về chiến dịch quân sự chống Iran của Mỹ, ông Trump giải thích: “Tôi hoàn toàn sẵn sàng thực hiện điều đó vì chúng ta thực sự không còn lựa chọn nào khác. Lẽ ra việc này phải được tiến hành từ lâu rồi”.

Đề cập đến lệnh ngừng bắn trước đó, ông Trump cho biết bản thân chưa bao giờ ủng hộ thỏa thuận này.

“Chúng ta đã có một lệnh ngừng bắn nhỏ, điều mà tôi chưa bao giờ thực sự thích. Chúng ta muốn tỏ ra tử tế, nhưng theo quan điểm của tôi, đó chỉ là sự lãng phí thời gian”, lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ.

Ông Trump cũng khẳng định Iran đã phát triển các loại tên lửa có khả năng vươn tới châu Âu và có thể nhắm mục tiêu vào các thành phố của Mỹ. “Họ có thể tấn công San Diego, Los Angeles cũng như các thành phố khác của chúng ta”, ông Trump nhấn mạnh.

Hai quan chức Mỹ nói với đài CNN rằng các lực lượng Washington tại Trung Đông đã sẵn sàng triển khai các chiến dịch quân sự mới, có khả năng ở quy mô lớn nhắm vào Iran “trong vòng 96 giờ” kể từ khi nhận được mệnh lệnh từ Tổng thống Trump. Tuy nhiên, trong các tuyên bố công khai trước đây, ông Trump từng phủ nhận ý định mở các cuộc tấn công mới vào Iran trước bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

Người đứng đầu Mỹ cáo buộc Iran “châm ngòi xung đột” khi ông đang tham gia các nỗ lực vận động tranh cử cuối cùng cho đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3/11. Động thái diễn ra khi các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump đã sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong bối cảnh nhiều cử tri Mỹ tỏ ra không hài lòng với cách ông điều hành nền kinh tế và lo lắng về việc giá xăng dầu cũng như chi phí sinh hoạt leo thang.