Chủ tịch Ủy ban Năng lượng thuộc Quốc hội Iran Mousa Ahmadi cảnh báo giá dầu thô có thể vượt 150 USD/thùng nếu xung đột bùng phát trở lại và nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục gián đoạn.

Iran cảnh báo giá dầu tăng lên đến 150 USD/thùng. Ảnh: WANA

Theo hãng tin WANA, viện dẫn giá dầu đã vượt mức 117 USD/thùng cùng lượng dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ đang suy giảm, ông Ahmadi cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài có thể làm gia tăng sức ép kinh tế đối với Mỹ và các quốc gia nhập khẩu dầu.

Ông Ahmadi, người đồng thời là đại diện cho các khu vực Kangan, Dayyer, Jam và Asaluyeh của Iran, dự báo nguồn cung dầu sẽ tiếp tục suy giảm trong những ngày và tuần tới, đồng thời cảnh báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ khó được bù đắp.

Theo quan chức này, nếu các hành động thù địch tái diễn, giá dầu có thể tăng lên khoảng 150 USD/thùng, khiến việc đưa giá trở lại các mức trước đây trở nên khó khăn hơn đáng kể. Ông cũng tin giá dầu có thể tiếp tục tăng ngay cả khi xung đột không tái diễn, dù tốc độ tăng nhiều sẽ chậm hơn.

Ông Ahmadi nhận định kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong những giai đoạn thị trường biến động. Tuy nhiên, ông lưu ý lượng dự trữ này hiện đã giảm xuống mức thấp nhất.

Quan chức Iran cảnh báo một đợt gián đoạn mới đối với nguồn cung dầu toàn cầu, kết hợp với lượng dự trữ suy giảm của Mỹ, có thể khiến thị trường phản ứng mạnh hơn và đẩy giá dầu tăng thêm hàng chục USD/thùng. Hơn nữa, đợt tăng giá này có thể nghiêm trọng hơn mức tăng ghi nhận trong cuộc xung đột kéo dài 40 ngày trước đây.