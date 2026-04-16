Khoảng 17h30 chiều nay (16/4), một sự việc hi hữu đã xảy ra với chiếc xe Hyundai Tucson lưu thông tại đường F4, phường Bắc Cường, Lào Cai khi một con trăn lớn bất ngờ được phát hiện trong khoang động cơ.

Con trăn khổng lồ được phạt hiện chui vào khoang động cơ xe Hyundai Tucson.

Theo anh Dương Trần (Lào Cai), người chứng kiến vụ việc, chủ xe vừa lái chiếc Tucson từ khu rừng ra thì phát hiện dấu hiệu bất thường ở phần đầu xe. Khi mở nắp ca-pô kiểm tra, chủ xe và người dân xung quanh tá hỏa phát hiện một con trăn khổng lồ đang cuộn mình bên trong khoang máy.

Giải cứu thành công chú trăn ra khỏi xe.

“Lúc đầu chỉ nghĩ xe gặp trục trặc, nhưng khi mở nắp lên thì thấy con trăn nằm ngay trong đó, ai cũng giật mình,” anh Dương Trần kể lại.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh. Chỉ trong ít phút, một nhóm người đã tập trung lại trước chiếc xe, vừa theo dõi vừa bàn cách xử lý. Một số người tỏ ra dè chừng, giữ khoảng cách an toàn, trong khi vài người đàn ông mạnh dạn tiếp cận, dùng tay và dụng cụ hỗ trợ để khống chế con vật.

Người dân cố gắng cho trăn vào bao tải trước khi giao lại cho lực lượng chức năng.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy con trăn có kích thước lớn, thân dài và nặng, quấn chặt trong khoang động cơ. Việc đưa con vật ra ngoài gặp không ít khó khăn do không gian chật hẹp, đồng thời con trăn liên tục vùng vẫy khi bị kéo ra.

Sau một hồi phối hợp, những người có mặt đã khống chế và đưa được con trăn ra khỏi xe trong sự theo dõi của nhiều người dân. Một số người không khỏi kinh ngạc khi lần đầu chứng kiến cảnh tượng trăn “ẩn náu” trong ô tô như vậy.

Theo nhận định ban đầu, con trăn có thể đã chui vào khoang động cơ khi chiếc xe di chuyển qua khu vực rừng rậm và ẩn nấp tại đó. Rất may, sự việc không gây thiệt hại về người.

Sau đó, tổ dân phố 31 đã bàn giao con trăn cho cán bộ kiểm lâm phường Cam Đường, dưới sự chứng kiến của công an phường và lực lượng an ninh trật tự tổ 31 tại trụ sở công an phường Bắc Cường (cũ), để xử lý theo quy định.