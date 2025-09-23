Trong mùa mưa, không hiếm cảnh trăn, rắn bò vào ô tô hay xe máy để tìm nơi trú ẩn, đặc biệt là gần khoang động cơ ấm. Thông thường, những trường hợp này sẽ được các nhân viên cứu hộ động vật xử lý chuyên nghiệp, vừa đảm bảo an toàn cho con người vừa không gây hại cho rắn. Tuy nhiên, mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh “giải cứu” một con trăn khổng lồ khỏi chiếc Maruti Suzuki Swift đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì cách xử lý thô bạo.

Loạt được chia sẻ cho thấy nhiều người vây quanh chiếc Swift màu trắng đang mở nắp capo. Một người nắm chặt đầu con trăn, trong khi những người khác dùng sức kéo phần thân nó đang mắc kẹt giữa lốp trước và hốc bánh. Sau nhiều lần giằng co, họ buộc dây quanh đầu con trăn để lôi ra ngoài, rồi lại tiếp tục nắm đầu và kéo lê trên mặt đất để khoe chiều dài khổng lồ của nó.

Thay vì nhanh chóng đưa rắn vào bao tải chuyên dụng, nhóm này lại dùng chân dẫm lên bụng, thậm chí còn cạy miệng con trăn để “khoe răng nanh”. Cuối cùng, họ cho rắn vào bao theo cách sai chuẩn: nhét đầu trước thay vì đưa phần đuôi vào trước để tránh nguy cơ bị cắn.

Theo các chuyên gia, đây là tình huống khó bởi con trăn bị mắc trong khe hẹp, nhưng cách an toàn hơn là tháo một số bộ phận xe để tạo khoảng trống, thay vì kéo mạnh khiến rắn đau đớn và có thể gây nguy hiểm cho người tham gia.

Sự việc này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về việc thiếu kiến thức trong xử lý động vật hoang dã, nhất là khi người dân tự ý “giải cứu” mà không có nghiệp vụ.

Theo Cartoq

