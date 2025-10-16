Những thông tin trong Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025 của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: Toàn tỉnh ghi nhận 22 vụ xâm hại trẻ em, 27 đối tượng vi phạm và 26 trẻ em bị xâm hại. Dù số vụ việc và số đối tượng có giảm so với cùng kỳ năm 2024, song điều đáng lo ngại là số trẻ em bị tổn thương lại tăng lên. Phần lớn các vụ việc xảy ra ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn, trình độ dân trí hạn chế và nhận thức về pháp luật chưa cao.

Nhấn mạnh trách nhiệm cụ thể của từng cấp chính quyền trong việc bảo vệ trẻ em

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản chỉ đạo toàn diện, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em trong toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu, “Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi gia đình phải xem việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm chung. Cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh”.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được xem là trọng tâm. Tỉnh yêu cầu tổ chức thường xuyên các buổi truyền thông trực tiếp tại thôn, bản, tổ dân phố, trường học; kết hợp với hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Đặc biệt, nội dung tuyên truyền phải được biên soạn phù hợp từng nhóm đối tượng: cán bộ, phụ huynh, học sinh, đoàn viên, thanh thiếu niên... nhằm tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong cộng đồng.

100% trường học trên địa bàn Lào Cai sẽ xây dựng môi trường giáo dục an toàn, không bạo lực.

Ngành giáo dục Lào Cai được giao nhiệm vụ tăng cường giáo dục kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng nhận biết và phòng tránh xâm hại cho học sinh.

Các trường học sẽ lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật, bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em vào hoạt động giảng dạy, ngoại khóa. Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng bạo lực học đường hoặc học sinh vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ không gian mạng – nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lôi kéo, dụ dỗ trẻ em vào hành vi vi phạm pháp luật. Các lực lượng chức năng được yêu cầu giám sát, xử lý nghiêm các trang web, trò chơi, ấn phẩm có nội dung đồi trụy, kích động bạo lực; đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm hại trẻ em, bảo đảm tính răn đe và công bằng pháp luật.

Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo lần này, Lào Cai nhấn mạnh trách nhiệm cụ thể của từng cấp chính quyền trong việc bảo vệ trẻ em. Cụ thể, chính quyền cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là các vụ việc liên quan trẻ em. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương, chủ động chỉ đạo công tác phòng ngừa, xử lý tội phạm, tạo niềm tin cho nhân dân.

Ngoài hệ thống chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân… được yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền và hỗ trợ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức hàng trăm buổi sinh hoạt chuyên đề

Từ năm 2024, các tổ chức này đã tổ chức hàng trăm buổi sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm về “Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ xâm hại”, “An toàn cho trẻ em trên môi trường mạng”, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham dự.

Nhiều mô hình hay đã được triển khai, như “Ngôi nhà an toàn cho trẻ”, “Trường học thân thiện – học sinh tích cực”, hay “Đường dây nóng bảo vệ trẻ em” giúp tiếp nhận, xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời. Những mô hình này không chỉ giúp nâng cao kỹ năng phòng vệ, mà còn tạo ra không gian đối thoại, chia sẻ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

UBND tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và 90% cha mẹ, người chăm sóc trẻ được tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em; 100% trường học trên địa bàn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, không bạo lực.

Đồng thời, phấn đấu giảm mạnh số vụ việc xâm hại trẻ em, hướng tới xây dựng “tỉnh an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em”.

Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là bổn phận đạo đức, là thước đo sự phát triển văn minh của xã hội. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và toàn cộng đồng, Lào Cai đang từng bước hình thành “lá chắn an toàn” để trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần – những mầm non tương lai của đất nước.