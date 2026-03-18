Tầm vóc chiến lược từ những dấu mốc lịch sử

Nhìn lại chặng đường 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Lào Cai từ một tỉnh nghèo nhất cả nước, nay đã vươn mình trở thành một "cực tăng trưởng" của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Cuộc bầu cử lần này diễn ra vào thời điểm đặc biệt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đối với Lào Cai, điểm nhấn lớn nhất chính là việc thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy. Tỉnh đã và đang quyết liệt triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tập trung nguồn lực và quyền hạn để nâng cao năng lực quản trị. Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp không chỉ đơn thuần là việc lựa chọn người đại diện, mà là công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ năng lực vận hành bộ máy tinh gọn đó một

Tỉnh Lào Cai sau nhiều năm xây dựng và phát triển

Nhân sự là "then chốt của then chốt"

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng bầu cử Quốc gia, tỉnh Lào Cai đã xác định công tác nhân sự là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được thực hiện dựa trên sự gắn kết chặt chẽ với kết quả nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIV của Đảng.

Nguyên tắc "Dân chủ gắn với sự lãnh đạo tập trung" được tỉnh quán triệt sâu sắc. Những đại biểu được lựa chọn phải là những cá nhân tiêu biểu nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và đặc biệt là năng lực thực tiễn để giải quyết những bài toán lớn của địa phương như: Phát triển kinh tế cửa khẩu, bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với du lịch bền vững và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Quy trình giới thiệu người ứng cử tại Lào Cai được thực hiện chặt chẽ theo 5 bước hiệp thương, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng, đồng thời ưu tiên các đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ có trình độ chuyên môn cao để phản ánh đúng thực tế đa dạng của tỉnh.

80 năm Quốc hội Việt Nam và sứ mệnh của nhiệm kỳ mới

Kỳ bầu cử này cũng là dịp để cử tri Lào Cai nhìn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam. Trong suốt các nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa tiếng nói của đồng bào các dân tộc vùng cao đến với nghị trường quốc tế và quốc gia. Những chính sách về sắp xếp dân cư biên giới, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa hay đầu tư hạ tầng giao thông kết nối (như đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cảng hàng không Sa Pa) đều có dấu ấn đậm nét của công tác giám sát và lập pháp.

Cử tri Lào Cai phấn khởi tham gia ngày hội lớn của toàn dân. Ảnh: Trọng Bảo

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp tại Lào Cai đứng trước sứ mệnh đổi mới phương thức hoạt động. Việc tinh gọn bộ máy đòi hỏi mỗi đại biểu phải nâng cao hiệu suất làm việc, sâu sát cơ sở để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần đưa Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc.

Đây chỉ là sự kiện chính trị, mà còn là bước khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đổi mới và quyết tâm cao, Lào Cai đang sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc, vươn mình mạnh mẽ, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Nhật Quyên