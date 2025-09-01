Người giữ hồn tem quý

Chiều thứ Bảy hằng tuần, tại Trường THCS thị trấn Núi Sập, ông Trần Hữu Huệ (75 tuổi, ngụ xã Thoại Sơn, An Giang) lại cùng các thành viên trong câu lạc bộ tem miệt mài giới thiệu cho học sinh về những địa danh, anh hùng dân tộc và sự kiện lịch sử qua từng con tem nhỏ bé.

Kết thúc phần chia sẻ là những câu hỏi đố vui. Phần thưởng cho mỗi câu trả lời đúng là một con tem, món quà mà các em háo hức chờ đợi và nâng niu như báu vật.

Ông Trần Hữu Huệ giới thiệu bộ sưu tập tem của mình. Ảnh: Trần Tuyên

Nhiều năm qua, buổi sinh hoạt không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông hy sinh vì nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Huệ bén duyên với tem từ những năm cấp 2. Khi ấy, cậu bé Huệ chẳng hiểu vì sao lại say mê những hình vẽ nhỏ xíu trên tem đến mức sẵn sàng “tranh giành” với bạn. Ngày nào đi học, ông cũng tranh thủ ghé UBND xã, bưu điện hay văn phòng trường... để xin tem.

“Tôi thích nhất sưu tầm tem về Bác Hồ. Để có những ‘tem VIP’, tôi viết thư trao đổi với giới chơi tem hoặc bắt xe lên tận Sài Gòn tìm mua. Có những con tem trị giá cả chục giạ lúa”, ông kể.

Tem sự vụ được Bưu điện Liên khu 5 in, phát hành trong những năm 1951-1952. Ảnh: Trần Tuyên

Năm 1998, sau gần 20 năm kỳ công săn tìm, ông Huệ đã hoàn thành bộ sưu tập 400 con tem về Bác Hồ do Việt Nam và thế giới phát hành, cùng hàng chục bì thư mang chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.

Bộ sưu tập này về sau tiếp tục được hoàn chỉnh hơn với chủ đề “Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp”. Ngay khi được "trình làng", bộ tem đã đoạt huy chương Đồng tại Triển lãm Tem bưu chính quốc gia năm 2005 ở Hà Nội.

Theo ông Huệ, tem in hình Bác Hồ qua từng giai đoạn phản ánh sự đổi thay về chủ đề và kỹ thuật in ấn. Như bộ tem chân dung Bác năm 1946 gồm 5 mẫu, in trên giấy tàu mỏng, với các gam màu xanh lá mạ, đỏ, vàng, lam, tím.

Chỉ tay vào con tem “thóc”, lão nông giới thiệu đây là con tem có in hình Bác Hồ. Con tem ra đời vào khoảng năm 1951-1952, là tem sự vụ dành cho cơ quan công vụ. Thời điểm đó, giá tem không tính bằng tiền mà quy đổi bằng 300g thóc.

Ngoài ra, con tem này được in thủ công, 4 góc cạnh chưa có dấu răng như tem sau này nên càng có giá trị về mốc thời gian và lịch sử.

“Cho đến nay, số lượng in bao nhiêu giới chơi tem vẫn chưa rõ. Tem ‘thóc’ còn rất nhiều ẩn số, như ai là người thiết kế, người đưa ra ý tưởng độc đáo đổi bằng thóc.

Có người từng trả hơn 2.000 USD cho con tem này nhưng tôi từ chối. Ngoài lý do yêu tem, tôi còn vì chuyện nếu bán rồi không biết bao giờ mới tìm mua được một con tem quý như thế”, ông Huệ chia sẻ.

Phong bì tem sự vụ được Ủy ban chống bão lụt tỉnh Phú Thọ (cũ) gửi Thủ tướng Phủ ngày 9/8/1959. Ảnh: Trần Tuyên

Ông cho hay, những con tem còn dính vào bì thư mang theo những giá trị rất lớn về lịch sử bởi thể hiện được hoàn cảnh khi phát hành.

Bộ tem quý khẳng định chủ quyền biển đảo

Trong kho tem đồ sộ, ông Huệ đặc biệt trân trọng bộ tem khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Bộ sưu tập gồm 2 phần: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” và “Thế giới công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”.

Dự kiến, ông sẽ mang bộ tem này trưng bày dịp Quốc khánh 2/9 tại An Giang.

Tem "Đội Hoàng Sa" thế kỷ 17-18 được ông Huệ sưu tầm. Ảnh: Trần Tuyên

Nổi bật trong đó là mẫu tem “Đội Hoàng Sa thế kỷ 17-18” do họa sĩ Trần Lương thiết kế, in màu đầu năm 1988 tại Xí nghiệp in tem bưu điện.

Trên con tem có mệnh giá 10 đồng này là hình ảnh người lính "Đội Hoàng Sa" chèo chiếc thuyền buồm căng gió, tay cầm tù và.

Nhiều bì thư mang mẫu tem khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam gửi đến các nước trên thế giới. Ảnh: Trần Tuyên

Bộ sưu tập cũng giới thiệu 77 bì thư mang các mẫu tem khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đi qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

“Mẫu tem về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không đắt tiền nhưng lại rất có giá trị, bởi nó thể hiện chủ quyền biển đảo của nước ta”, lão nông miền Tây tâm sự.

Với những đóng góp của ông Huệ vào việc xây dựng phong trào sưu tầm, góp phần phát triển tem bưu chính Việt Nam, năm 2022, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (nay là Bộ KH&CN) đã tặng bằng khen cho ông.

Hàng chục năm gắn bó với tem, ông Huệ không chỉ là “lão nông mê tem” ở An Giang mà còn là người gìn giữ, truyền lửa tình yêu quê hương, đất nước qua từng con tem nhỏ bé nhưng đầy sức sống.