Trong đó, Trần Văn Bình đang chấp hành án treo 15 tháng về tội danh mua bán trái phép hóa đơn nhưng tái phạm nên bị cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam. 5 bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trần Văn Bình. Ảnh: N.X

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 - 2024, Phạm Ngọc Tuấn chủ mưu thành lập và điều hành 14 công ty “ma” nhằm sử dụng pháp nhân để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.

Nhóm của Tuấn đã xuất bán 1.153 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ đi kèm với số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế lên tới hơn 120 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỷ đồng, tổng giá trị sau thuế là hơn 131,3 tỷ đồng để thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi mua bán trái phép hóa đơn gây thất thu nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước, làm sai lệch sổ sách kế toán, tài chính của các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn khống. Điều này tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền, gian lận kinh tế và các vi phạm khác, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh và trật tự quản lý thuế trên địa bàn tỉnh.