Ngày 29/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với bốn đối tượng: Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại phường Phước Tân.

Công an đọc các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: Đ.A

Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án, triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1984, ngụ phường Phước Tân) cầm đầu.

Tuyến được xác định đã tổ chức thành lập 17 công ty trên địa bàn tỉnh, sau đó sử dụng các pháp nhân này để xuất bán hóa đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy tổng giá trị ghi trên các hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng.

Số giấy tờ, tài liệu do cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Đ.A

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT trái phép từ các công ty do Tuyến điều hành sớm liên hệ làm việc để phục vụ điều tra.