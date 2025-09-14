Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hải (SN 1991, trú thôn Phú Vinh, xã Ninh Châu, Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Hải là kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh. Từ năm 2021, đối tượng đã truy cập các hội nhóm trên mạng xã hội tìm mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) từ một số cá nhân quảng cáo, rao bán.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Viết Hải. Ảnh: Công an Quảng Trị

Các hóa đơn này được cung cấp cho doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa đầu vào, nhằm khấu trừ thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

Nguyễn Viết Hải đã sử dụng Zalo, Facebook liên hệ với một cá nhân không rõ tên (người bán hóa đơn) để mua hóa đơn với giá thỏa thuận từ 3-4% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa tính VAT), gồm những mặt hàng xăng dầu, xi măng, sắt, thép, cát, đá…

Bước đầu xác định, Hải đã mua tổng cộng 29 tờ hóa đơn GTGT của 5 doanh nghiệp “ma” có địa chỉ đăng ký tại TPHCM với tổng giá trị hàng hóa (chưa bao gồm VAT) hơn 22,4 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.