Chính phủ Malaysia vừa công bố một chương trình hoàn tiền mới dành cho các hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại hộ gia đình.

Theo chương trình SuRIA (Gói Hỗ trợ Hoàn tiền và Ưu đãi Bền vững), các hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà sẽ được hoàn tiền 600 MYR/kWac (khoảng 151,27 USD), tối đa 3.000 MYR cho hệ thống công suất 5 kWac (công suất điện xoay chiều).

Để đủ điều kiện nhận hoàn tiền, các hộ gia đình phải lắp đặt hệ thống theo cơ chế bù trừ điện năng (NEM) dành cho điện mặt trời mái nhà của Malaysia. Đây là một phần trong Chương trình Hành động Đẩy nhanh Chuyển đổi sang Điện mặt trời được triển khai từ đầu năm nay.

Các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà sẽ được hoàn tiền nếu đủ điều kiện. Ảnh: PV/AI generated

Đơn vị thi công lắp đặt phải được đăng ký với Cơ quan Phát triển Năng lượng Bền vững Malaysia, đồng thời hệ thống phải được nghiệm thu và đưa vào vận hành bởi công ty điện lực quốc gia Tenaga Nasional Berhad.

Sáng kiến này sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/6 theo nguyên tắc "ai đến trước, được phục vụ trước". Chương trình sẽ kéo dài cho đến cuối năm nay, hoặc kết thúc sớm hơn nếu hạn mức công suất 250 MW trên toàn quốc được đăng ký hết.

Tổng ngân sách 120 triệu MYR đã được phân bổ cho chương trình. Theo trang web chính thức của sáng kiến, khoản ngân sách này dự kiến sẽ hỗ trợ cho khoảng 45.000 đến 50.000 hộ gia đình.

Năm ngoái, Malaysia đã bổ sung thêm 1,4 GW điện mặt trời, nâng tổng công suất tích lũy của quốc gia này vượt mốc 5,7 GW.

Theo PV