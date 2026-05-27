Nhu cầu dùng điều hòa, quạt điện, tủ lạnh tăng đột biến

Số liệu mới nhất từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho thấy, đến ngày 25/5, công suất cực đại toàn hệ thống đã đạt 57.120 MW, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng tiêu thụ điện trên toàn quốc đạt 1,171 tỷ kWh, tăng 11,8% và tiếp tục lập kỷ lục khi vượt qua con số 1,152 tỷ kWh ghi nhận ngày 15/5.

Riêng miền Bắc, công suất cực đại đạt 29.667 MW, tăng tới 26,2% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng điện tiêu thụ đạt 603 triệu kWh, tăng 20,2%.

Trước đó, nhiều ngày liên tục trong tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc cũng vượt qua 1 tỷ kWh.

Đặc biệt, đỉnh phụ tải hiện không còn tập trung vào ban ngày mà chuyển sang khung giờ tối từ 20h đến 23h. Đây là thời điểm hệ thống điện chịu áp lực lớn nhất do nguồn điện mặt trời không còn phát điện, trong khi nhiều hồ thủy điện nhỏ thiếu nước, khả năng huy động nguồn bị hạn chế đáng kể.

Các nguồn điện chạy dầu và khí LNG đắt đỏ cũng đã được huy động nhằm đảm bảo đủ công suất khả dụng cho hệ thống điện quốc gia.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lên tới 36-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực Ninh Bình và đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C. Dự báo nắng nóng tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 27-28/5.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cũng cho biết, từ ngày 23/5 đến nay, khu vực miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên và gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè năm 2026. Nền nhiệt tại nhiều địa phương Bắc Bộ phổ biến từ 37-39 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C.

Tại các đô thị lớn, hiệu ứng hấp nhiệt từ các công trình bê tông, các tòa nhà có bề mặt cửa kính lớn khiến nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể vượt ngưỡng 50 độ C.

Đáng chú ý, tình trạng oi nóng kéo dài cả ngày lẫn đêm khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh... tăng đột biến.

Lắp điện mặt trời mái nhà, tiền điện của nhiều hộ gia đình giảm mạnh. Ảnh: ĐL Thanh Hóa

Lắp điện mặt trời mái nhà, tiền điện giảm mạnh

Thực tế cho thấy, động lực lớn nhất thúc đẩy người dân đầu tư điện mặt trời mái nhà hiện nay chính là hiệu quả kinh tế trực tiếp. Khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tiền điện của nhiều gia đình giảm mạnh, thậm chí về 0 đồng.

Gia đình anh Hà Quang Trường tại xã Điền Lư (Thanh Hóa) trước đây mỗi tháng hết khoảng 4-5 triệu đồng tiền điện do sử dụng nhiều thiết bị phục vụ sinh hoạt và kinh doanh.

Tuy nhiên, kể từ khi gia đình anh quyết định chi 160 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, tiền điện hàng tháng giảm mạnh, bất chấp nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh trong những ngày nắng nóng như thiêu đốt.

“Những ngày nắng tốt, sản lượng điện mặt trời mái nhà gần như đáp ứng toàn bộ nhu cầu sử dụng điện của gia đình”, anh Trường chia sẻ.

Anh Đỗ Xuân Hoà ở phường Tô Hiệu (Sơn La) cũng đã đầu tư lắp điện mặt trời mái nhà với công suất 16 kWp tại quán cà phê của mình để chủ động nguồn điện phục vụ kinh doanh.

Sau khi vận hành được một thời gian, anh Hoà nhận thấy nhờ có điện mặt trời mái nhà mà sản lượng điện phải mua từ điện lưới giảm 2/3 so với trước đây.

Hiện nay, sản lượng điện mặt trời mái nhà đủ cho quán cà phê hoạt động vào ban ngày, còn buổi tối và đêm vẫn phải mua điện từ lưới, song ban đêm là khung giờ thấp điểm có giá điện rẻ hơn. Thế nên, tiền điện hàng tháng cũng giảm mạnh.

Trước nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục, EVNNPC khuyến nghị người dân, doanh nghiệp, các cơ quan sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm từ 13h-15h và 20h-23h nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Ngoài ra, để vừa giảm chi phí tiền điện, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ trong mùa nắng nóng, EVNNPC khuyến cáo người dân dùng điện thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, điều chỉnh điều hòa ở mức từ 26-27 độ C trở lên, kết hợp quạt để tăng hiệu quả làm mát; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm; tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng; ưu tiên sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

EVNNPC cũng khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư, lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ để chủ động nguồn điện tại chỗ, giảm chi phí sử dụng điện và góp phần sử dụng năng lượng xanh, bền vững.

Tại buổi làm việc với Cục Điện lực và các doanh nghiệp ngành điện, lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh, để bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, cần sớm rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng rút ngắn thủ tục, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu và các dự án nguồn điện cấp bách.