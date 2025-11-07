Lập đông 2025 là ngày nào? Chuyên gia phong thủy Song Hà cho biết, ngày Lập đông là ngày đầu tiên của tiết Lập đông. Ngày Lập đông đánh dấu sự bắt đầu của mùa đông. Tùy theo từng năm, ngày Lập đông sẽ rơi vào ngày 7/11 hoặc 8/11 dương lịch, phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa năm nhuận và năm thường. Năm 2025, ngày Lập đông rơi vào thứ Sáu ngày 7/11 dương lịch (tức 18/9 âm lịch). Tiết khí này sẽ kéo dài 14 ngày và kết thúc vào 21/11. Ảnh minh họa: PX Theo kinh nghiệm dân gian, nếu ngày Lập đông có mưa thì mùa đông trong năm tương đối ấm áp. Nếu trời quang đãng, không có mưa thì mùa đông có thể rét buốt.

Tiết Lập đông là gì? Ý nghĩa của tiết Lập đông Tiết Lập đông là một trong 24 tiết khí của năm, đại diện cho thời điểm tiết trời bắt đầu chuyển sang mùa đông. Tiết Lập đông kéo dài 14 ngày, kết thúc trước khi tiết Tiểu tuyết bắt đầu. Khi tiết Lập đông bắt đầu, bán cầu Bắc ở vị trí xa hơn so với Mặt trời nên ở đây nhiệt độ giảm mạnh, ánh sáng yếu, xuất hiện tình trạng ngày ngắn, đêm dài. Việt Nam nằm ở bán cầu Bắc nên thời tiết bắt đầu lạnh vào tiết Lập đông. Vào tiết Lập đông, một số nơi tại khu vực Đông Nam Á bị ảnh hưởng mạnh bởi các khối không khí lạnh khiến lượng nước bốc hơi phần lớn, mặt đất khô cằn. Từ đó, một số nơi xuất hiện tình trạng hạn hán. Thời tiết vào tiết Lập đông thường trở lạnh, bầu trời nhiều mây, u ám, có gió lớn và mưa phùn. Tiết Lập đông sẽ dẫn đến những thay đổi trong lối sống, ăn uống và thời tiết. Ở nhiều nơi, tiết Lập đông gắn liền với các phong tục truyền thống, tổ chức các lễ hội để chào đón mùa mới.