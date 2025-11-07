Chuyên gia phong thủy Song Hà cho biết, ngày Lập đông là ngày đầu tiên của tiết Lập đông. Ngày Lập đông đánh dấu sự bắt đầu của mùa đông. Tùy theo từng năm, ngày Lập đông sẽ rơi vào ngày 7/11 hoặc 8/11 dương lịch, phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa năm nhuận và năm thường.
Năm 2025, ngày Lập đông rơi vào thứ Sáu ngày 7/11 dương lịch (tức 18/9 âm lịch). Tiết khí này sẽ kéo dài 14 ngày và kết thúc vào 21/11.
Theo kinh nghiệm dân gian, nếu ngày Lập đông có mưa thì mùa đông trong năm tương đối ấm áp. Nếu trời quang đãng, không có mưa thì mùa đông có thể rét buốt.
Tiết Lập đông là một trong 24 tiết khí của năm, đại diện cho thời điểm tiết trời bắt đầu chuyển sang mùa đông. Tiết Lập đông kéo dài 14 ngày, kết thúc trước khi tiết Tiểu tuyết bắt đầu.
Khi tiết Lập đông bắt đầu, bán cầu Bắc ở vị trí xa hơn so với Mặt trời nên ở đây nhiệt độ giảm mạnh, ánh sáng yếu, xuất hiện tình trạng ngày ngắn, đêm dài. Việt Nam nằm ở bán cầu Bắc nên thời tiết bắt đầu lạnh vào tiết Lập đông.
Vào tiết Lập đông, một số nơi tại khu vực Đông Nam Á bị ảnh hưởng mạnh bởi các khối không khí lạnh khiến lượng nước bốc hơi phần lớn, mặt đất khô cằn. Từ đó, một số nơi xuất hiện tình trạng hạn hán.
Thời tiết vào tiết Lập đông thường trở lạnh, bầu trời nhiều mây, u ám, có gió lớn và mưa phùn.
Tiết Lập đông sẽ dẫn đến những thay đổi trong lối sống, ăn uống và thời tiết. Ở nhiều nơi, tiết Lập đông gắn liền với các phong tục truyền thống, tổ chức các lễ hội để chào đón mùa mới.
Những việc nên làm trong ngày và tiết Lập đông
Ăn cơm mới
Một phong tục nổi bật trong tiết Lập đông là ăn cơm mới – hay còn gọi là tết Hạ nguyên, thường diễn ra đầu tháng 10 âm lịch (mùng 1, mùng 10 hoặc rằm tháng 10). Đây là dịp nấu cơm từ gạo mới để cúng tổ tiên và mừng vụ mùa bội thu. Sau bữa cơm mới, người dân thường bắt đầu gieo trồng rau vụ đông.
Trồng cây, trồng hoa
Tiết Lập đông là thời điểm thích hợp để trồng các loại cây, hoa ôn đới. Việc làm vườn giúp thư giãn tinh thần, cải thiện năng lượng tích cực, mang lại cảm giác lạc quan và may mắn.
Làm việc thiện
Trong giai đoạn cơ thể cần nghỉ ngơi, việc giúp đỡ người khác, làm điều thiện sẽ giúp tâm an, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho bản thân cũng như những người xung quanh.
Tu tâm dưỡng tính
Đây cũng là thời gian lý tưởng để nhìn lại bản thân, rèn luyện tính cách, nuôi dưỡng lòng bao dung và lên kế hoạch cho những dự định mới.
Những điều kiêng kỵ trong ngày và tiết Lập đông
Tránh ăn thực phẩm có tính hàn
Thời tiết Lập đông lạnh giá dễ khiến cơ thể bị cảm lạnh, đau bụng, tiêu chảy. Vì vậy, nên ưu tiên các món ăn ấm nóng, hạn chế thực phẩm có tính hàn để bảo vệ sức khỏe.
Hạn chế ăn mặn
Mùa đông, nên giảm vị mặn và tăng vị đắng trong bữa ăn để nuôi dưỡng tâm khí, giúp cơ thể cân bằng tốt hơn trước sự thay đổi thời tiết.
Kiêng cầu tự
Theo quan niệm dân gian, ngày Lập hạ và Lập đông không thích hợp để cầu tự hay thụ thai, bởi đây là thời điểm “giao mùa”, khí âm dương chưa ổn định.
(Tổng hợp)