Chiều 10/1 tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ công bố sự kiện Yoshine Music Festival toàn quốc 2026 - sân chơi dành cho các tài năng piano và thanh nhạc.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết Festival được xây dựng theo định hướng giáo dục, học thuật - nghệ thuật chuyên nghiệp, nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh tài năng âm nhạc trẻ; đồng thời tạo cầu nối giữa đào tạo, biểu diễn, nghiên cứu và truyền thông trong lĩnh vực âm nhạc. Ông khẳng định đây là hoạt động thiết thực góp phần phát triển đời sống âm nhạc và lan tỏa giá trị của âm nhạc hàn lâm tới cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, Yoshine Music Festival không chỉ là cuộc thi mà là hành trình giáo dục âm nhạc dài hạn được tổ chức bài bản, minh bạch, lấy giá trị học thuật và con người làm trung tâm. Sự kiện dành cho người Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam, không phân biệt tôn giáo, dân tộc hay trình độ văn hóa.

Festival diễn ra từ nay đến tháng 8/2026 với hai hạng mục: piano và thanh nhạc, gồm các vòng: Tìm kiếm tài năng, chung kết khu vực và chung kết toàn quốc.

Ở vòng Tìm kiếm tài năng, thí sinh gửi bài thi online từ ngày 1/2 đến 20/5. Vòng chung kết khu vực thi trực tiếp, gồm: miền Trung (19 - 21/6), miền Nam (26 - 28/6) và miền Bắc (15 - 19/7). Thí sinh đạt từ huy chương đồng trở lên sẽ dự vòng chung kết toàn quốc và gala vào tháng 8/2026.

Hạng mục Piano chia thành hai nhóm: Piano chuyên nghiệp (dành cho thí sinh theo học chính quy tại các trường, học viện), Piano không chuyên (dành cho thí sinh không theo học chuyên ngành), với các bảng thi từ 6 đến 25 tuổi.

Hạng mục Thanh nhạc yêu cầu thí sinh chọn ca khúc phù hợp lứa tuổi, thuần phong mỹ tục, ca ngợi quê hương, đất nước. Hạng mục này cũng gồm hai nhóm: thanh nhạc chuyên nghiệp và không chuyên với các bảng thi từ 6 đến 45 tuổi.

NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, Ban tổ chức sẽ thành lập Hội đồng nghệ thuật quốc gia gồm các chuyên gia uy tín nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn. Ông kỳ vọng Festival không chỉ tìm kiếm tài năng mà còn góp phần đưa âm nhạc Việt Nam hội nhập, giúp thế hệ trẻ tiếp cận nghệ thuật một cách bài bản và tự tin hơn.