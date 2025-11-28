Sau hơn một thập kỷ học tập và hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc, nghệ sĩ piano - nhà soạn nhạc, nhà sản xuất âm nhạc Tống Đức Cường (Cường Tống) vừa ra mắt mini album đầu tay Hồi ảnh âm nhạc. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình sáng tạo của anh, đồng thời khẳng định quyết định trở về quê nhà để bắt đầu một giai đoạn mới trong sự nghiệp.

Cường Tống và bà xã tại sự kiện.

Hồi ảnh âm nhạc gồm 5 tác phẩm khí nhạc: Điệu Waltz tình yêu, Nghe biển, Lửa, Mùa thu, Ký ức tuổi thơ, được xây dựng theo cấu trúc gắn với ngũ hành Kim - Thủy - Hỏa - Mộc - Thổ. Các bản nhạc liên kết chặt chẽ như một hành trình cảm xúc: từ tình yêu nồng nhiệt, những chia ly, xung đột nội tâm đến sự buông bỏ và trở về với nguồn cội. Đây cũng là câu chuyện đời thực của chính Cường Tống - một nghệ sĩ rời quê hương rồi lại tìm thấy cảm hứng sáng tạo khi trở về.

Trong buổi ra mắt album, NSND Quang Thọ - người có mối liên hệ đặc biệt với gia đình nhạc sĩ, chia sẻ về tài năng của Cường Tống.

NSND Quang Thọ (thứ 2 bên phải) chúc mừng nghệ sĩ Cường Tống.

Ông cho biết từng học cùng nhạc sĩ Đức Minh - cha của Cường Tống tại trường nhạc và sau đó cùng về Đoàn Văn công Quảng Ninh công tác. Sự gắn bó kéo dài nhiều thập kỷ khiến ông có cơ hội quan sát cả hai thế hệ nghệ sĩ trong gia đình này.

"Khi tôi lên Hà Nội học tiếp và về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, con trai út của tôi và Cường Tống lại học cùng nhau tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia - PV). Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe các tác phẩm của Cường Tống một cách chính thức", NSND Quang Thọ chia sẻ.

Điều khiến ông bất ngờ nhất chính là sự sáng tạo của nghệ sĩ trẻ: "Tôi nhận ra Cường Tống là một tài năng thật sự, thậm chí hơn cả cha mình - nhạc sĩ Đức Minh. Ngày trước, cha anh đã có những tác phẩm trong vở nhạc kịch Kể chuyện Thạch Sanh nhưng nay nhìn lại tác phẩm của Cường Tống đã vượt rất xa".

Ông đánh giá Hồi ảnh âm nhạc không chỉ là mini album như cách tác giả khiêm tốn gọi tên mà thực chất là một tác phẩm khí nhạc lớn, có cấu trúc thống nhất, dàn dựng cảm xúc liền mạch: "Nó tròn trịa, ngay ngắn, mang âm sắc của thời đại. Không phải nhạc sĩ nào cũng có thể làm được điều này".

Trước khi trở về nước, Cường Tống có 13 năm làm việc tại Trung Quốc, tham gia sản xuất âm nhạc cho hơn 8 bộ phim truyền hình, điện ảnh, hòa âm, phối khí gần 80 ca khúc, sáng tác nhạc cho game và nhiều sự kiện lớn. Một số dự án tiêu biểu gồm Họa bì: Tình tai (2024), Chiến thần thiếu niên chu du (2020), Đường chuyển hạ (2019), Tam Quốc: Chiến binh bất bại (2021)… Khả năng sáng tác nhạc phim được xem là thế mạnh đặc biệt của anh.

Sinh trưởng trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật - con trai nhạc sĩ Đức Minh, Cường Tống được xem là gương mặt trẻ tiêu biểu có tư duy sáng tạo riêng biệt. Với Hồi ảnh âm nhạc, anh không chỉ đánh dấu cột mốc trở về mà còn mở ra những dự án nghệ thuật dài hơi trong tương lai, đặc biệt ở mảng nhạc phim - lĩnh vực anh ấp ủ đưa ra thế giới.