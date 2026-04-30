XEM CLIP:

Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án "In, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" với quy mô đặc biệt lớn.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện những dấu hiệu bất minh tại Công ty Thái Hưng (địa chỉ 327 - 329 đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng).

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt 12 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ảnh: CA

Dù ghi nhận doanh thu bán ra rất lớn nhưng doanh nghiệp này lại kê khai thuế GTGT không trung thực, có dấu hiệu che giấu doanh thu thực tế. Mở rộng rà soát các đơn vị xuất hóa đơn cho Công ty Thái Hưng, cơ quan công an phát hiện một "hệ sinh thái" các doanh nghiệp có quan hệ chằng chịt, nghi vấn do một băng nhóm chuyên nghiệp điều hành nhằm mua bán hóa đơn khống.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TPHCM, chuyên án đã được xác lập. Sau quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng xác định đường dây này do Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) cầm đầu cùng 11 đối tượng giúp sức đắc lực.

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân phá án. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ tang vật "khủng" gồm: 207 USB Token (chữ ký số điện tử), 2 đầu ghi CPU, 1 máy tính xách tay và hàng loạt tài liệu, chứng từ liên quan.

Công an tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hiền, đối tượng có vai trò cầm đầu. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền cùng đồng bọn đã sử dụng pháp nhân của 35 công ty "ma" để phát hành trái phép 16.700 hóa đơn GTGT. Tổng giá trị hàng hóa ghi khống chưa thuế đạt 2.814 tỷ đồng; tiền thuế GTGT là 356 tỷ đồng. Tổng trị giá ghi trên hóa đơn lên đến hơn 3.171 tỷ đồng.

Đấu tranh khai thác, đối tượng Hiền còn thừa nhận quản lý thêm 326 pháp nhân công ty "ma" khác và sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, "hợp thức hóa" việc mua bán hóa đơn với số tiền giao dịch hơn 3.800 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 đối tượng liên quan về tội "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" theo Khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức đã mua hóa đơn từ băng nhóm này nhằm mục đích trốn thuế, tham ô tài sản hoặc rửa tiền. Đồng thời, cơ quan công an cũng làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc cấp phép và giám sát hoạt động của các doanh nghiệp "ma" nêu trên để xử lý.