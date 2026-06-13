Ngày 13/6, Công an TP Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố 38 bị can để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố. Ảnh: H.N

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can là người đại diện pháp luật, kế toán của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, đã tham gia mua bán trái phép hơn 2.400 hóa đơn ghi sẵn nội dung, với tổng giá trị thể hiện trên hóa đơn hơn 1.077 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Liên quan vụ án, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can, xác định đường dây do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1984, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai) cầm đầu. Tổng giá trị hóa đơn mua bán trái phép trong đường dây này được xác định hơn 4.000 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng thông báo, kêu gọi các tổ chức, cá nhân liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn trái phép chủ động đến trình báo, làm việc tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai (1034 Nguyễn Ái Quốc, KP1, phường Trảng Dài, TP Đồng Nai) để được xem xét, xử lý theo quy định; đồng thời có thể được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo chính sách khoan hồng của pháp luật.