Nhà dân ở tỉnh Lâm Đồng bị tốc mái, hư hỏng sau mưa giông. Ảnh: X.N

Chiều 15/4, mưa giông kèm gió giật mạnh đã làm 11 căn nhà của người dân tại xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng bị hư hại, trong đó có 2 căn sập hoàn toàn, 9 căn bị tốc mái. Nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Theo đó, mưa giông xảy ra tại thôn 2 và thôn Liêng Hung, gây thiệt hại nặng cho nhiều hộ dân. Ngoài nhà cửa bị sập, tốc mái, một số cột điện cũng bị gãy đổ, nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân bị hư hỏng.

Đồ đạc, tài sản của người dân hư hỏng sau khi bị ảnh hưởng mưa giông. Ảnh: X.N

Nhiều lực lượng tại xã Đam Rông 2 đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân cùng lực lượng tại chỗ đến hiện trường hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, dọn dẹp nhà cửa, che chắn tạm thời các căn nhà bị tốc mái.

Đối với những hộ có nhà bị thiệt hại nặng, chính quyền địa phương tổ chức di dời khẩn cấp đến nơi an toàn trong chiều tối cùng ngày.

Nhà cửa tan hoang, khiến đời sống người dân bị đảo lộn. Ảnh: X.N

UBND xã Đam Rông 2 cho biết công tác thống kê thiệt hại đang được triển khai để sớm có phương án hỗ trợ phù hợp với từng hộ dân.

Tương tự, chiều nay, xã Đam Rông 1, mưa đá xuất hiện trên diện rộng, gây hư hại hoa màu và một số nhà dân.

Nhiều lực lượng được huy động hỗ trợ người dân khắc phục sự cố. Ảnh: X.N

Chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê mức độ thiệt hại để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.