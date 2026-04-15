Tối 15/4, Công an TP Hà Nội cho biết cháu Nguyễn Tuấn Tú (SN 2008, trú tại khối 7, xã Sóc Sơn) – nam sinh mất liên lạc suốt nhiều ngày – đã trở về nhà an toàn, khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm.

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Bùi Thị Quế (72 tuổi, bà nội của Tú) vẫn chưa hết xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc đoàn tụ. Bà cho biết, sau khi đọc được thông tin trên các phương tiện truyền thông, tối cùng ngày cháu đã tự trở về nhà trong tình trạng an toàn, khiến gia đình vỡ òa.

Tuy nhiên, quãng thời gian Tú mất liên lạc vẫn còn nhiều điểm chưa rõ. Khi được hỏi đã ở đâu trong những ngày qua, nam sinh gần như không chia sẻ. Theo bà Quế, Tú chỉ nói đi làm thuê nhưng không cho biết cụ thể làm gì, ở đâu.

Theo lời người bà, nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ một tình huống bất ngờ trên đường đến trường. Tú điều khiển xe máy nhưng không lắp gương chiếu hậu và bị lực lượng chức năng xử lý.

Lo sợ, nam sinh không dám trở về nhà. “Tôi vốn không muốn cho cháu chạy xe máy, nhưng vì nhà xa trường nên mới cho đi. Có thể xe bị giữ lại, cháu hoảng sợ nên bỏ đi luôn”, bà Quế chia sẻ.

Trước đó, từ ngày 13/4, Tú hoàn toàn mất liên lạc với gia đình, không để lại bất kỳ thông tin nào, khiến người thân rơi vào trạng thái lo lắng, bất an.

Bà Nguyễn Thị Hường (SN 1979), bác ruột của Tú, cho biết cháu sống cùng bà nội do bố mẹ đã ly hôn. Việc Tú bất ngờ rời đi khi đang học lớp 12, cận kề kỳ thi tốt nghiệp THPT càng khiến cả gia đình hoang mang.

Trong lúc chưa có manh mối, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

May mắn, sự việc khép lại khi nam sinh trở về an toàn. Tuy vậy, quãng thời gian vắng nhà vẫn để lại nhiều trăn trở — không chỉ với gia đình mà còn là lời cảnh báo về tâm lý tuổi mới lớn, khi một nỗi sợ hãi nhất thời cũng có thể dẫn đến những quyết định bồng bột.