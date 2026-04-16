XEM CLIP: Nguồn người dân cung cấp

Sáng 16/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Trung tâm tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, lực lượng cứu hộ vừa phối hợp với người dân cứu sống hai bé trai sinh đôi bị nước cuốn trôi ở biển Cửa Lò.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ cùng người dân cứu thành công hai bé trai bị nước biển cuốn trôi.

Theo nội dung clip, thời điểm xảy ra sự việc, ngoài biển có sóng to, gió lớn. Đứng trên bờ, nhiều người hô hoán kêu cứu. Sau đó, lần lượt hai em nhỏ được ca nô và thuyền thúng của ngư dân đưa vào bờ trong tiếng hò reo, thở phào của người dân.

Lực lượng cứu hộ lần lượt đưa các nạn nhân vào bờ. Ảnh: Cắt từ clip

Lãnh đạo Trung tâm cứu nạn cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 15/4 tại bãi biển Cửa Lò. Thời điểm trên, lực lượng cứu hộ đang ứng trực trên bờ thì nghe tiếng kêu cứu về việc có người đuối nước. Ngay lập tức, nhân viên cứu hộ đã dùng ca nô và huy động thêm thuyền thúng của ngư dân ra biển để ứng cứu.

“Các em bị nước cuốn cách bờ hơn 50m. Phát hiện sự việc, lực lượng bơi ra biển và huy động thêm thuyền thúng lần lượt đưa hai cháu bé vào bờ" , lãnh đạo trung tâm cho hay.

Cũng theo lãnh đạo trung tâm, thời điểm hai bé trai gặp nạn, mẹ cháu bé đang đứng trên bờ chụp ảnh. Do thiếu sự giám sát khi con xuống biển tắm, nên cả hai bé trai bị sóng biển đẩy ra xa.

Được biết, những ngày qua, ở biển Cửa Lò xảy ra ít nhất ba vụ đuối nước. Sự việc khiến một nữ sinh lớp 11 tử vong khi xuống cứu người gặp nạn.