Ngày 11/8, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 2 xe khách dừng hàng ngang trên đường gây bức xúc dư luận.

Theo hình ảnh từ clip, hai xe khách bật đèn khẩn cấp và đỗ dàn hàng ngang, chiếm trọn mặt đường. Toàn bộ các phương tiện phía sau, chủ yếu là xe máy, không thể di chuyển. Trong tình huống bất đắc dĩ, nhiều người dân buộc phải điều khiển xe máy leo lên vỉa hè để thoát khỏi điểm ùn tắc.

Tuy nhiên, hành động leo vỉa hè lại vi phạm quy định an toàn giao thông đường bộ theo Nghị định 168 của Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Cụ thể, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè (trừ trường hợp đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan) sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

2 xe khách đậu bít kín đường trung tâm TPHCM khiến xe máy phải leo vỉa hè mới có thể di chuyển. Ảnh cắt từ clip.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường Ngô Gia Tự, hướng từ đường Hồng Bàng về ngã sáu Phù Đổng. 2 xe khách dừng chắn ngang đường, gây cản trở giao thông thuộc nhà xe Duy Quý và Tân Lập Thành.

Hiện, phía Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đã nắm được vụ việc và đang kiểm tra, xử lý theo quy định.