Chuỗi bữa tiệc “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” được triển khai tại nhiều khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, mang đến không khí giao lưu, gặp gỡ gần gũi cho người dân địa phương. Trong những buổi tiệc ấm cúng, bà con có dịp cùng quây quần, trò chuyện, chia sẻ niềm vui và thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.

Hưởng ứng chuỗi sự kiện ý nghĩa này, nhãn hiệu Larue (thuộc Heineken Việt Nam) đã góp phần tổ chức các bữa tiệc ấm cúng tại nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Khoảnh khắc giao lưu thân tình của người dân

Tại mỗi điểm tổ chức, không khí buổi tiệc diễn ra thân mật và ấm cúng với sự chung tay góp sức của mỗi người dân trong khu phố. Từ những mâm cỗ được các gia đình cùng đóng góp, đến các tiết mục văn nghệ do chính cô chú trong khu phố cùng nhau chuẩn bị và biểu diễn, tất cả tạo nên những khoảnh khắc sum họp vui vẻ. Bên cạnh đó, các cán bộ khu phố cũng đến chăm lo, cập nhật những định hướng và thông tin của lãnh đạo thành phố đến người dân.

Cán bộ Tổ dân phố Quan Nam 4, phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng phát biểu, cập nhật thông tin cho người dân

Là thương hiệu bia quen thuộc với người dân miền Trung, Larue đã trở thành một phần thân thuộc trong đời sống và văn hóa ẩm thực của người dân Đà Nẵng nói riêng, miền Trung nói chung. Từ những bữa cơm gia đình, buổi gặp gỡ bạn bè đến những bữa tiệc sum vầy, Larue luôn hiện diện trong nhiều khoảnh khắc kết nối, sẻ chia và gắn kết tình thân của người dân địa phương.

Với sự yêu mến và ủng hộ của người dân qua nhiều thế hệ, Larue luôn tự hào về mối gắn bó với mảnh đất miền Trung. Vì vậy, việc đồng hành cùng chuỗi tiệc Đại đoàn kết năm nay không chỉ là dịp để thương hiệu tiếp tục gắn kết với địa phương, mà còn là cơ hội gửi lời tri ân chân thành đến tình cảm mà người dân Đà Nẵng và miền Trung đã dành cho Larue.

Hương vị bia Larue quen thuộc góp thêm niềm vui

Ông Lê Phước Hưng - Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Trung của Heineken Việt Nam - chia sẻ: “Với Larue và Heineken Việt Nam, sự phát triển của thương hiệu luôn song hành cùng sự gắn kết với cộng đồng. Chúng tôi rất tự hào khi được chung tay cùng chính quyền địa phương, tổ chức những bữa tiệc đầm ấm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây cũng là lời chúc và tri ân từ Larue gửi đến người dân thành phố Đà Nẵng, cùng với đó, thương hiệu sẽ tiếp tục gắn bó với nhịp sống của người dân, góp phần giữ gìn tình đoàn kết và thêm đậm đà bản sắc văn hóa địa phương”.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần sẻ chia chân thành, chuỗi chương trình tại các khu dân cư trên địa bàn Đà Nẵng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người tham dự.

Người dân sum họp tại phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Bên cạnh hoạt động đồng hành cùng Ngày hội Đại đoàn kết tại Đà Nẵng, Heineken Việt Nam cùng các nhãn hiệu như Larue khẳng định luôn kiên định với cam kết phát triển bền vững và gắn bó lâu dài cùng cộng đồng địa phương.

(Nguồn: Heineken Việt Nam)