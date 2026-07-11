Heineken Việt Nam, Bia Larue là nhà đồng hành chiến lược của Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026

Đồng hành với “Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026”, thương hiệu Larue khẳng định cam kết cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng trong các hoạt động mang đến giá trị văn hóa và tinh thần cho cộng đồng. Qua đó, Larue mong muốn đem lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho người dân, nơi Larue tự hào là hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, trở thành cầu nối giữa văn hóa, ẩm thực và những khoảnh khắc gắn kết cộng đồng.

Ông Phan Thanh Hân - Giám đốc kinh doanh khu vực Đà Nẵng, đại diện Heineken Việt Nam cho biết: “Heineken Việt Nam trân trọng cơ hội đồng hành cùng thành phố tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026. Hơn cả một sự kiện, đây là không gian tôn vinh sự gắn kết và những giá trị đặc sắc của văn hóa, ẩm thực địa phương - tinh thần mà Larue đã tự hào đồng hành trong hơn một thế kỷ qua tại mảnh đất miền Trung. Gắn bó với Đà Nẵng qua nhiều thế hệ, Larue tự hào là hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, luôn song hành để kết nối con người và cộng đồng. Thông qua lễ hội lần này, Heineken Việt Nam và Larue mong muốn mang đến những trải nghiệm trọn vẹn, đưa hương vị và văn hóa bản địa thành cầu nối lan tỏa niềm tự hào Đà Nẵng cùng tinh thần sẻ chia đậm chất miền Trung.”

Ông Phan Thanh Hân - Giám đốc kinh doanh khu vực Đà Nẵng, đại diện Heineken Việt Nam phát biểu tại buổi ký kết

Tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 có khu trải nghiệm Larue - một trong những điểm hẹn tôn vinh văn hóa ẩm thực địa phương. Tại đây, du khách có thể thưởng thức hương vị bia Larue đậm đà, sảng khoái bên cạnh các món ăn đặc sản xứ Quảng, cảm nhận những khoảnh khắc kết nối gần gũi, đời thường nhưng đậm tình miền Trung.

“Với Heineken Việt Nam, Đà Nẵng luôn giữ vai trò đặc biệt. Đây là nơi công ty đặt một trong những nhà máy sản xuất chiến lược, cũng là nơi thương hiệu Larue đã có hơn một thế kỷ gắn liền với đời sống văn hóa và tinh thần của người dân địa phương. Từ những buổi họp mặt thân tình đến những sự kiện văn hóa tiêu biểu của thành phố như Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Lễ hội biển Tam Thanh, Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Đà Nẵng - Quảng Nam, chuỗi sự kiện Larue Countdown thường niên, Larue đã trở thành chất gắn kết, nơi văn hóa ẩm thực, con người và trải nghiệm hòa quyện một cách tự nhiên”, đại diện Heineken Việt Nam chia sẻ.

Là hương vị bia được yêu mến tại miền Trung, Larue tự hào đồng hành và chào đón du khách tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026

Theo ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 là một trong những hoạt động trọng tâm của thành phố, mang sứ mệnh tôn vinh các giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc và nâng cao sức hút cho du lịch. “Trên hành trình này, chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của Heineken Việt Nam và thương hiệu Larue trong vai trò đối tác chiến lược. Sự hợp tác này không chỉ mang đến cho người dân địa phương, du khách những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn mà còn đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ công tác xã hội hóa lĩnh vực văn hóa - du lịch của thành phố”, ông Vương cho biết thêm.

Với sự đầu tư đồng bộ về nội dung, trải nghiệm và tổng hòa các giá trị, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách một mùa lễ hội đáng nhớ, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một trong những điểm đến lễ hội tiêu biểu và sáng tạo của du lịch Việt Nam.

Bích Đào