Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều yêu thích một chiếc xe lấp lánh, bóng bẩy và nổi bật khi lướt trên đường. Nhưng từ trước tới nay, chúng ta có thói quen lãng phí hàng trăm lít nước mỗi lần rửa xe, cùng với đó là nhiều loại hoá chất khác nhau được xả thải ra môi trường.

Tin tốt là bạn không phải lựa chọn giữa việc làm sạch một chiếc xe và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Các chuyên gia đã tổng hợp các mẹo rửa xe giúp giữ cho chiếc xe của bạn luôn sáng bóng mà không làm cạn kiệt tài nguyên của Trái đất hay ví tiền của bạn.

Rửa xe tại tiệm là bạn hay thù?

Hơn ai hết, những cơ sở kinh doanh dịch vụ rửa xe cần phải tiết kiệm nước nhất để tối ưu hoá chi phí của mình. Theo Đại học Florida, hầu hết các thiết bị kinh doanh rửa xe sử dụng ít nước hơn 60% so với việc rửa xe tại nhà.

Vậy bí quyết của họ là gì? Đó là hệ thống tái chế nước và thiết bị chuyên dụng. Tại đây, họ cũng sử dụng hệ thống hấp thụ để ngăn chặn dòng chảy chứa hóa chất gây ô nhiễm nguồn nước.

Nhưng trên thực tế, trong quá trình rửa xe tại tiệm, những bàn chải xoay có thể để lại vết xước hoặc xoáy tròn, đặc biệt là trên sơn tối màu và mềm hơn. Hóa chất mạnh được sử dụng trong một số lần rửa có thể làm trôi lớp sáp hoặc làm hỏng phần viền, và điều này lại phát sinh thêm một phần chi phí. Nếu xe của bạn có các bộ phận thấp như cánh lướt gió, hệ thống băng tải của tiệm rửa xe thậm chí có thể gây ra thiệt hại lớn.

Vậy, nếu bạn muốn bỏ qua các tiệm rửa xe thương mại nhưng không muốn bỏ ra một khoản tiền lớn cho dịch vụ chăm sóc xe chuyên nghiệp, đồng thời vẫn muốn tận hưởng cảm giác tự tay rửa xe tại nhà?

Có một điều khá ngạc nhiên là bạn hoàn toàn có thể làm sạch một chiếc xe "bẩn thông thường" chỉ với một xô nước. Theo Hội đồng Tiêu dùng Nước của Vương quốc Anh, phương pháp chỉ sử dụng 30 lít nước trong 1 cái xô là một cải tiến đáng kể so với việc dùng đến 300 lít nước khi rửa xe bằng vòi nước.



Để có thêm một số kiến thức chuyên môn, Alfa Romeo đã tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc và làm sạch xe Richard Tipper để có lời khuyên về việc rửa xe bền vững. Chúng tôi đã tổng hợp lời khuyên của ông ấy và thêm vào một vài gợi ý bổ sung như sau:

1. Bắt đầu từ phần trên của xe

Quy tắc vàng của việc rửa xe là bắt đầu từ nóc xe. Mặc dù đây thường là phần sạch nhất của xe, nhưng nước chảy xuống sẽ giúp làm mềm bụi bẩn ở bên dưới. Quan trọng hơn, khi bạn chuyển xuống làm sạch những bộ phận khó hơn như bánh xe, những chỗ đã được lau chùi sẽ không bị bám bẩn trở lại.

2. Thường xuyên xả miếng bọt biển hoặc khăn lau

Khi rửa xe bằng xô, hãy thường xuyên xả rửa miếng bọt biển hoặc khăn lau để tránh việc khiến bụi bẩn lan ra xung quanh. Để bảo vệ lớp sơn xe khỏi bị trầy xước, bạn hãy đặt tấm chắn cặn xuống đáy xô, nó sẽ giúp giữ cho khăn lau sạch hơn bằng cách giữ lại các hạt bụi bẩn.

3. Tận dụng nguồn nước mưa

Mẹo này chủ yếu phụ thuộc vào vị trí địa lý của bạn và lượng nước mưa sẵn có. Ở Vương quốc Anh, lượng mưa dồi dào thích hợp để rửa xe và có thể tiết kiệm hóa đơn tiền nước. Ngay cả ở Mỹ, việc thu gom và sử dụng nước mưa cho việc dọn dẹp nhà cửa trong mùa hè có thể tiết kiệm khoảng 4.921 lít nước.

Nước mưa cũng có thể là lựa chọn tốt hơn so với nước máy, vì nó thường để lại ít vết ố hơn, tùy thuộc vào độ cứng của nước máy nơi bạn sinh sống. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, vấn đề ô nhiễm không khí có thể khiến nước mưa không sạch.

Để giảm thiểu điều này, bạn hãy sử dụng bộ lọc hoặc lưới lọc trong thùng chứa nước mưa để giảm thiểu những mảnh vụn và chất gây ô nhiễm. Nếu nước sạch và thời tiết ôn hòa, bạn thậm chí có thể biến việc rửa xe dưới mưa thành một hoạt động ngoài trời thú vị cho trẻ em và tận hưởng nguồn nước gần như vô hạn.

4. Sử dụng xà phòng có độ pH trung tính

Chỉ cần cho vài nắp xà phòng phân hủy sinh học có độ pH trung tính vào xô nước rửa xe, bạn đã có thể bảo vệ cả chiếc xe và môi trường. Không giống như xà phòng thông thường, loại xà phòng này không để lại dư lượng hóa chất độc hại, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về việc làm ô nhiễm cống rãnh.

Ngoài ra, do công thức pH trung tính của nó nhẹ nhàng hơn với lớp sơn nên rất phù hợp để làm sạch cho xe cổ. Theo Đại học Florida, tốt nhất là luôn chọn xà phòng gốc nước, bởi đây là một phương pháp làm sạch thân thiện với môi trường.

5. Khám phá các giải pháp không sử dụng nước

Một cách khác để tiết kiệm nước là sử dụng các sản phẩm làm sạch không cần nước. Những dung dịch này hoạt động bằng cách làm mềm bụi bẩn và giúp nó “bốc hơi” khỏi bề mặt xe, giúp dễ dàng lau sạch bằng khăn microfiber mềm. Hãy chọn các chất tẩy rửa có nguồn gốc từ thực vật bởi chúng thân thiện hơn với môi trường đồng thời vẫn mang lại hiệu quả.

6. Vệ sinh xe bằng hơi nước

Nếu bạn sẵn sàng đầu tư vào một máy vệ sinh hơi nước chuyên dụng, bạn có thể tiết kiệm một lượng nước đáng kể đồng thời loại bỏ hiệu quả các loại bụi bẩn bám chặt, đặc biệt là trên các phương tiện cũ. Vì nước nở ra 1.700 lần khi chuyển thành hơi nước, chỉ cần một lượng nhỏ là đủ. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, điều quan trọng là nghiên cứu kỹ thuật vệ sinh hơi nước đúng cách để tránh thiệt hại tiềm ẩn và đạt được kết quả tốt nhất.

7. Kiểm tra và tắt thiết bị khi không sử dụng.

Sử dụng vòi nước là phương pháp rửa xe ít tiết kiệm nước nhất, nhưng nếu đó là lựa chọn duy nhất của bạn, có những cách để giảm thiểu lãng phí. Đầu tiên, đảm bảo vòi nước của bạn không bị rò rỉ. Ngoài ra, hãy sử dụng súng phun có cò súng, vì nó giúp giảm thiểu lượng nước chảy tràn và hiệu quả hơn trong việc loại bỏ bụi bẩn.

8. Lựa chọn thời điểm phù hợp và xem dự báo thời tiết.

Chúng ta đều đã từng trải qua sự thất vọng khi rửa xe xong và ngay sau đó trời lại mưa. Hãy kiểm tra dự báo thời tiết trước đó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc bằng cách giúp bạn lên kế hoạch tốt hơn. Ngoài ra, hãy cố gắng rửa xe vào những ngày nắng ấm. Thời tiết nắng nóng khiến nước bay hơi nhanh chóng, thường để lại những vệt bẩn nhiều hơn.

9. Giảm tần suất rửa xe.

Lời khuyên cuối cùng không đến từ chủ tiệm rửa xe hay chuyên gia chăm sóc xe, nhưng đó là điều hiển nhiên nhất cần làm khi mục tiêu của bạn là bảo tồn nước. Giảm tần suất rửa xe không nhất thiết có nghĩa là bạn sẽ lái xe trong một chiếc xe bẩn thỉu.

Tránh đậu xe dưới cây hoặc dưới dây điện để giữ cho xe của bạn không bị phân chim rơi trúng. Một mẹo thông minh khác là lái xe chậm và giữ cho bánh xe thẳng khi đi qua vũng nước, điều này giúp giảm thiểu khả năng nước bẩn bắn lên thân xe. Cuối cùng, việc giữ gìn vệ sinh xe trở nên dễ dàng hơn khi được bảo quản trong bãi đậu xe kín hoặc được bảo vệ bằng một tấm phủ xe.

Cách làm sạch xe thông minh hơn với 2 xô nước

Một phương pháp khác để rửa xe, không được Alfa Romeo đề cập nhưng được yêu thích bởi đội ngũ tại Carscoops, là phương pháp không xả nước hai xô. Kỹ thuật đã được thử nghiệm và hoàn toàn có thể vừa tiết kiệm nước vừa bảo vệ lớp sơn xe của bạn.

Trong đó, một xô được dành riêng cho nước xà phòng, trong khi xô còn lại chứa nước sạch để rửa sạch miếng bọt biển hoặc khăn lau. Bằng cách này, chúng ta có thể ngăn chặn bụi bẩn lan rộng trên xe, giảm thiểu nguy cơ trầy xước.

Khi các trên kết hợp với các dung dịch làm sạch không cần nước, quy trình trở nên tiết kiệm nước hơn nữa. Không giống như rửa xe truyền thống, phương pháp này giúp hạn chế nhu cầu sử dụng vòi nước hoặc xả nước nhiều lần. Phương pháp này rất phù hợp cho các phương tiện hơi bẩn đến mức độ trung bình, tiết kiệm đáng kể lượng nước đồng thời vẫn đạt được kết quả hoàn thiện, chuyên nghiệp.

Bằng cách kết hợp phương pháp này vào thói quen của bạn cùng với các kỹ thuật truyền thống, bạn có thể giữ cho xe của bạn luôn sạch sẽ mà không ảnh hưởng đến cam kết trách nhiệm môi trường của mình.

Một nghiên cứu từ Alfa Romeo UK cho thấy 40% người lái xe địa phương cảm thấy xấu hổ khi lái một chiếc xe bẩn, trong khi chỉ có 19% không quan tâm. Tất nhiên, những con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí và nhân khẩu học, nhưng thông điệp vẫn rõ ràng: nhiều người tự hào khi lái một chiếc xe sạch sẽ.

Nghiên cứu tương tự cũng chỉ ra rằng 32% người lái xe ở Anh rửa xe hơn một lần một tháng, trong đó 14% thực hiện ít nhất một tuần một lần. Phương pháp phổ biến nhất là sử dụng xô nước xà phòng và sau đó xả bằng vòi nước (51%), tiếp theo là rửa xe tự động (29%) và lựa chọn tự phục vụ (21%). Đáng ngạc nhiên, chỉ có 8% người được hỏi cho biết mối quan tâm đến môi trường là yếu tố chính ảnh hưởng đến lựa chọn phương pháp rửa xe của họ.

Hy vọng rằng, với những lời khuyên này và lời hứa về những tiến bộ trong tương lai của công nghệ rửa xe, chúng ta có thể hướng tới một tương lai nơi những chiếc xe sạch sẽ và ý thức bảo vệ môi trường.

Theo Carscoops