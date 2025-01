Ngày 22/1, Công an huyện Đak Pơ cho biết, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp mặc trang phục giả danh công an nhân dân, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ông T. mặc trang phục công an nhân dân tại thời điểm bị phát hiện. Ảnh: Công an huyện Đak Pơ

Trước đó, khoảng 21h ngày 17/1, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ tuần tra Công an huyện Đak Pơ phát hiện 1 người đàn ông mặc trang phục công an với cấp hàm đại tá, điều khiển ô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Kiểm tra giấy tờ liên quan, lực lượng chức năng xác định ông D.T. (72 tuổi, trú tại tổ 14, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là người điều khiển ô tô nói trên và không thuộc lực lượng công an. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa ông D.T. về trụ sở Công an huyện Đak Pơ để làm rõ.

Làm việc với cơ quan công an, ông D.T. khai nhận đã đặt mua bộ trang phục công an trên mạng với giá 200.000 đồng. Khi đi đâu xa thì sẽ mặc vào với mục đích nếu vi phạm trật tự an toàn giao thông thì hy vọng được lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đak Pơ tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.