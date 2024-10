Ngày 23/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa khởi tố bị can, bắt giam Trịnh Thị Hồng (46 tuổi, trú xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 1/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân với nội dung bị một đối tượng giả danh công an lừa “chạy án” rồi chiếm đoạt tiền.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan công an xác định nghi phạm là Trần Kim Hùng (41 tuổi, trú xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Đến ngày 30/1, khi Hùng đang nhận 20 triệu đồng để “chạy án” từ người nhà của một bị can thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Đối tượng Trần Kim Hùng (phải). Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận nhiều lần gặp anh L.T.D. (trú tỉnh Thanh Hóa) và tự giới thiệu mình là “Phó Trưởng phòng Thanh tra pháp luật thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an”, có thể giúp xử lý được các vụ án do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng thụ lý, điều tra.

Ngày 30/1, anh D. vào Đà Nẵng gặp Hùng giao tiền để nhờ “chạy án” giúp người thân. Tại đây, Hùng đã bị cơ quan công an bắt quả tang.

Ngoài vụ việc này, Hùng còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ lừa chạy án tại địa bàn tỉnh Bình Phước và TP Thủ Đức. Sau khi nhận tiền, Hùng tiêu xài hết và không thực hiện được các nội dung cam kết.

Quá trình điều tra vụ án này, cảnh sát tiếp tục nhận tin báo của anh H.V.B (trú huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tố cáo Trịnh Thị Hồng là người có liên quan vụ việc của Trần Kim Hùng.

Trịnh Thị Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cụ thể, Trần Kim Hùng nhận lời giúp anh H.V.B. xin chuyển công tác. Tuy nhiên, do anh B. không có đủ tiền theo yêu cầu nên Hùng không giúp. Đến tháng 10/2023, anh B. nhờ Trịnh Thị Hồng tác động để Hùng tiếp tục giúp mình thực hiện nguyện vọng.

Qua Hồng, Hùng ra điều kiện khi nào nhận đủ 800 triệu đồng của anh B. thì mới đồng ý lo việc. Hùng sẽ không nhận tiền trực tiếp từ anh B. mà sẽ nhận từ Hồng.

Từ ngày 26/10/2023 đến 22/1/2024, Hồng đưa ra các thông tin như tặng quà, chi phí đi lại, mời Hùng ăn uống... để yêu cầu anh B. chuyển tiền cho mình. Tin lời, anh B. nhiều lần chuyển cho Hồng tổng cộng 322,5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hồng không chuyển cho Hùng mà chiếm đoạt để tiêu xài.

Sau thời gian mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt giam Trịnh Thị Hồng.