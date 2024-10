Tối ngày 7/10, Công an tỉnh Nam Định thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng (SN: 1986, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 17/9, tại một quán karaoke ở TP Thái Bình, Hùng quen một nữ nhân viên phục vụ tên là T.T.L. (SN: 1986, trú tại tỉnh Hà Nam). Sau đó, 2 người có thỏa thuận mua bán dâm với giá 2 triệu đồng.

3 ngày sau, Hùng hẹn chị L. sang Nam Định gặp mặt. Hùng tự xưng là cán bộ Công an huyện Nam Trực có tên Nguyễn Anh Tuấn, đang thực hiện nhiệm vụ bắt mại dâm và đe dọa chị L. phải chuyển khoản 100 triệu đồng để không bị phạt tù.

Đối tượng còn lấy còng số 8 mua trên mạng đe dọa còng tay chị L. Bị đe dọa và uy hiếp dồn dập, chị L. đã phải vay mượn người thân được 30 triệu đồng và chuyển khoản cho đối tượng. Số tiền còn lại, đối tượng cho nạn nhân thời hạn 3 ngày để trả nốt.

Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nghi ngờ đối tượng giả danh công an, ngày 23/9, chị L. đã làm đơn trình báo Công an huyện Nam Trực. Xác định vụ việc nghiêm trọng, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của lực lượng, Công an huyện Nam Trực đã khẩn trương xác minh, kiểm chứng tính xác thực của vụ án.

Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phải sớm tìm ra danh tính, bắt giữ đối tượng phạm tội, điều tra mở rộng.

Chưa đầy một ngày tập trung điều tra, Công an huyện Nam Trực đã xác minh, làm rõ hành vi của đối tượng tình nghi.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng cùng tang vật gồm ô tô, còng số 8 và phong tỏa tài khoản của đối tượng để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan Công an, Hùng thừa nhận hành vi của mình. Đối tượng khai, chọn gái mại dâm, nữ nhân viên phục vụ tại quán karaoke bởi đây là đối tượng dễ bị mua chuộc bởi vật chất. Hơn nữa, do đặc thù công việc nhạy cảm nên họ thường không trình báo cơ quan chính quyền.

Hùng là lao động tự do và trong diện theo dõi, quản lý về hình sự của cơ quan công an địa phương.