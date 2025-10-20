Ngày 20/10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả.

3 đối tượng: Tô Thị Bình, Lê Đức Dũng và Lý Thị Mai Hương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

3 đối tượng gồm: Lê Đức Dũng (43 tuổi trú phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), Tô Thị Bình (32 tuổi, trú xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) và Lý Thị Mai Hương (26 tuổi, trú tại xã Tiến Thắng, tỉnh Bắc Ninh).

Theo cơ quan công an, các đối tượng Dũng, Bình và Hương đã cấu kết, dàn dựng kịch bản để Hương xuất cảnh sang Trung Quốc, giả vờ kết hôn với một người đàn ông tên Từ Kiến Cương (Xu Jiangang). Mục đích chính là chiếm đoạt số tiền sính lễ 400 triệu đồng mà ông Cương phải chi trả.

Sau khi Hương sang Trung Quốc và sinh sống khoảng 1 tuần, Lê Đức Dũng xác nhận đã nhận đủ 400 triệu đồng. Lập tức, Hương bỏ trốn về Việt Nam với sự giúp sức của Tô Thị Bình, sau đó các đối tượng chia nhau số tiền sính lễ của ông Cương.

Nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, lợi dụng hình thức môi giới hôn nhân để trục lợi, ngày 17/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.