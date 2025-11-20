Theo C04, tháng 10/2024, qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng phát hiện nhóm “Cô tiên thơm. Chuyên mùi” rao bán cần sa công khai trên Telegram, thu hút hàng ngàn tài khoản tham gia. Nhận định đây là đường dây xuyên quốc gia, tổ chức tinh vi và có sự điều hành từ nước ngoài, ngày 25/10/2024, C04 xác lập chuyên án 128T để đấu tranh.

Tài liệu trinh sát cho thấy sau khi Thái Lan hợp pháp hóa trồng cần sa, một số người Việt sang đầu tư trang trại, thu hoạch rồi hút chân không, mã hoá chủng loại và ngụy trang trong thực phẩm khô, trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương… trước khi vận chuyển qua Campuchia, Lào đưa về Việt Nam. Tại Việt Nam, hàng được tập kết ở TPHCM, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Giang rồi chia nhỏ phân phối.

Cần sa được ngụy trang trong thực phẩm khô. Ảnh: C04

Cầm đầu đường dây được xác định là Đặng Sử Hòa và Nguyễn V. (29 tuổi), đều đang trốn ở nước ngoài. Những người này lập các nhóm kín trên Telegram để quảng cáo, giao dịch; sử dụng IP, tài khoản, sim điện thoại nước ngoài; thiết lập chế độ tự xoá tin nhắn sau mỗi lần liên lạc; thanh toán qua tài khoản không chính chủ, ví điện tử, tiền mã hóa để tránh truy vết.

Mỗi “kho” đều hoạt động độc lập. Người muốn tham gia phải quay video cầm căn cước, đọc rõ thông tin cá nhân để đối chiếu. Chỉ khi xác minh trùng khớp, các đối tượng mới hướng dẫn cách thuê nhà, ngụy trang hàng hóa, quy tắc giao nhận và cung cấp sim, tiền thuê kho. Mọi giao dịch được thực hiện ban đêm, tại điểm hẹn vắng người. Hàng được gửi thẳng từ Thái Lan đến các kho trong nước, tiền thanh toán chuyển trực tiếp ra nước ngoài nên khi bắt giữ, cơ quan chức năng hầu như không thu được tiền.

Lượng cần sa thu giữ ở giai đoạn 1 chuyên án 128T. Ảnh: C04

Để mở rộng đường dây, nhóm chủ mưu còn tuyển cộng tác viên bán hàng qua Telegram, trả hoa hồng theo đơn. Chỉ với vài thiết bị, các “nhân viên” có thể xử lý hàng chục đơn mỗi ngày.

Trong quá trình phá án, C04 huy động nhiều tổ trinh sát giám sát di biến động của các mắt xích tại nhiều tỉnh thành, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng Thái Lan để khảo sát hiện trường và trao đổi nghiệp vụ.

Chuyên án 128T được chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 (15/11/2024): lực lượng bắt quả tang Dương Đình Quang đang vận chuyển 15 bao tải cần sa tại Dĩ An (Bình Dương). Đồng thời khám xét nhiều kho hàng tại TPHCM, Bắc Giang, Đồng Nai… thu 550kg cần sa khô, 10kg cao cần sa và bắt 10 người.

Giai đoạn 2 (12/3/2025): khám xét 10 địa điểm tại Hà Nội và TPHCM, thu 211kg cần sa khô, 3kg tinh dầu cần sa, bắt 6 người.

Giai đoạn 3 (4/10/2025): phá án tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, thu 276kg cần sa khô, 3 ô tô, 18 điện thoại cùng nhiều tang vật khác; bắt thêm 10 người.

Tổng cộng, chuyên án thu giữ hơn 1 tấn cần sa, triệt xoá đường dây vận chuyển – tiêu thụ cần sa lớn nhất từ Thái Lan vào Việt Nam từ trước đến nay.