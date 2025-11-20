Chiều 20/11, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Theo C04, đầu tháng 7/2025, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng Trần Quốc Huy (25 tuổi) và Dương Cao Huy (26 tuổi), cùng trú tại Hà Nội, có nhiều dấu hiệu bất minh. Cùng thời điểm, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) lần ra đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam do Trần Đức Thành (42 tuổi, Nghệ An) và Chu Anh Tuấn (43 tuổi, Phú Thọ) cầm đầu, có liên hệ trực tiếp với nhóm nêu trên.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long (áo trắng) thẩm vấn đối tượng Chu Anh Tuấn. Ảnh: C04

Nhận định đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động hết sức tinh vi, hai lực lượng đã quyết định xác lập chuyên án chung mang bí số 825P.

Quá trình điều tra cho thấy phương thức và thủ đoạn của các đối tượng vô cùng phức tạp; kẻ chủ mưu đang bị truy nã và lẩn trốn ở nước ngoài. Các mắt xích trong đường dây vận hành khép kín nhưng độc lập, sử dụng ứng dụng Telegram, Signal và tên giả để chỉ đạo việc giao nhận hàng, hoàn toàn không tiếp xúc trực tiếp. Ma túy được giấu ở những điểm hẻo lánh rồi gửi tọa độ GPS kèm hình ảnh cho người nhận, khiến việc lần theo dấu vết trở nên đặc biệt khó khăn.

Từ tài liệu điều tra xác định, trong một lần đi du lịch nước ngoài, Chu Anh Tuấn quen với một đối tượng tên Long, đang trốn truy nã. Long thuê Tuấn làm đầu mối giao nhận ma túy tại Việt Nam với giá 3 triệu đồng/kg.

Số ma túy ngụy trang bị thu giữ. Ảnh: C04

Tháng 5/2025, sau khi bàn bạc, Long cho người giao cho Tuấn 300kg ma túy tại sân vận động vườn Sim (tỉnh Phú Thọ). Số ma túy này Tuấn đưa về cất giấu tại nhà dì ruột Nguyễn Thị Cúc đang sống cùng chồng là Hoàng Văn Sáng tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên. Từ đây, ma túy được các đối tượng chia lẻ theo chỉ đạo của Long. Sau đó Tuấn và Cúc nhiều lần đưa đến ngôi nhà hoang, ít người qua lại gần nghĩa trang Đồng Mả, xã Bình Nguyên. Sau đó gửi định vị và ảnh nơi cất giấu ma túy cho Long.

Để tránh đường dây bị bại lộ, Long chỉ đạo hai đối tượng khác là Nguyễn Văn Thái (31 tuổi, ở Bắc Ninh) và Trịnh Thị Kiều (25 tuổi, ở Thanh Hóa) đến địa điểm định vị để lấy ma túy đi giao. Mỗi lần giao từ 2-24kg ma túy, chỉ chưa đầy hai tháng, các đối tượng đã tiêu thụ hết 300kg ma túy.

Đến đầu tháng 8/2025, Trần Đức Thành nhận lời vận chuyển 930kg ma tuý tổng hợp về Hà Nội với giá 250.000 USD của một đối tượng người Lào. Thành sau đó thuê Phạm Văn Dũng (54 tuổi, ở Hải Phòng) là lái xe container để đưa 49 bao tải ma túy về Việt Nam.

Ngày 17/8, Dũng vận chuyển 930kg ma tuý giao cho Tuấn tại sân vận động vườn Sim, sau đó Tuấn đưa về nhà dì ruột để cất giấu.

Với thủ đoạn tương tự, từ ngày 18/8 - 17/9, các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt hơn 200kg ma túy ở nhiều tỉnh thành, trong đó có nhiều chuyến đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Hồi 21h30 ngày 21/9, tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên (tỉnh Phú Thọ), C04 và Cục phòng, chống ma túy và tội phạm đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các đơn vị địa phương phá chuyên án 825P, bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, kho cất giấu ma túy của các đối tượng Chu Anh Tuấn; Trịnh Thị Kiều; Nguyễn Thị Cúc; Hoàng Văn Sáng, thu giữ: 706kg ma túy tổng hợp, một máy hút chân không (dùng để đóng gói ma túy) và nhiều tài liệu có liên quan.

Đồng loạt, 10 tổ công tác ở các tỉnh thành bắt giữ 11 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ thêm hơn 70kg ma túy tổng hợp. Đây là mắt xích quan trọng, thường xuyên mua bán ma túy của Long, sau đó chia nhỏ bán kiếm lời.

Các thùng ma túy bị thu giữ. Ảnh: C04

Đến nay, Ban Chuyên án đủ căn cứ khởi tố 13 bị can liên quan đến tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia này, thu giữ 777kg ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đối tượng Long, tên thật là Trần Văn Quyết (40 tuổi, ở TPHCM). Đối tượng này có hai Quyết định truy nã của Công an TPHCM về tội mua bán trái phép chất ma túy, hiện đang lẩn trốn gần khu vực Tam giác vàng.

Quá trình trốn truy nã, Trần Văn Quyết cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam tại nước ngoài hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có đường dây của Chu Anh Tuấn.