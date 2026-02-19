Ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết), UBND xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật thuyền khiến nhiều người chết và mất tích.

Khu vực xảy ra vụ lật thuyền. Ảnh: V. T

Khoảng 11h30 cùng ngày, chiếc thuyền chở 7 người trong gia đình ông N.V.T. (68 tuổi, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình), gồm 3 người lớn và 4 trẻ em, bị lật, chìm trên sông Gianh.

Sau đó, một chiếc thuyền của người dân đi qua đã cứu được 4 người lên bờ là chị N.T.H. (36 tuổi) và 3 cháu N.D.Kh. (12 tuổi), N.T.Ph. (10 tuổi), N.A.Nh. (3 tuổi).

Tuy nhiên, cháu Nh. sau khi được đưa lên bờ đã rơi vào tình trạng nguy kịch, mặc dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Các lực lượng phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Gianh. Ảnh: V. T

Ông N.V.T. và cháu N.D.Ch. (14 tuổi) hiện mất tích. Vợ ông T. là bà C.T.Ng. (68 tuổi) cũng được cứu lên bờ nhưng đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng xã Tuyên Bình đã huy động lực lượng phối hợp với người dân tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông Gianh.