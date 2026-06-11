Đắk Lắk:

Ngày 11/6, UBND xã Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết tại địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền trên sông Sêrêpốk khiến hai vợ chồng đuối nước, tử vong.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: VQ

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, ông Y.M.B. (63 tuổi) và vợ là bà H.Q.H. (63 tuổi, trú tại buôn Trí, xã Buôn Đôn) chèo thuyền trên sông Sêrêpốk để kiểm tra lưới bắt cá.

Khi di chuyển đến khu vực có dòng nước xoáy, thuyền bất ngờ bị lật khiến hai vợ chồng rơi xuống sông mất tích.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức trình báo cho chính quyền địa phương để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 6h10 cùng ngày, thi thể của hai vợ chồng ông Y.M.B. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trao đổi với PV VietNamNet, một cán bộ xã Buôn Đôn cho biết, hai vợ chồng nạn nhân làm nghề đánh cá lâu năm ở địa phương. Trước khi xảy ra vụ việc, trên địa bàn có mưa nhưng nước sông dâng lên không đáng kể.