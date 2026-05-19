Trong 3 ngày, xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến 9 trẻ tử vong. Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 9h ngày 16/5, 4 học sinh gồm N.A.H. (9 tuổi), N.G.B. (11 tuổi), N.B.P. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi) rủ nhau đến tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1 (tỉnh Đắk Lắk). Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước cuốn làm tử vong.

Tiếp đến vào chiều 18/5, một nhóm học sinh nam cấp 2, trú tại xã Sông Lô, Phú Thọ đã ra khu vực sông Lô tắm. Sau đó, 5 em bị đuối nước, tử vong.

Trước những sự việc đau lòng trên, Bộ Y tế vừa ra công văn khẩn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em theo quy định.

5 học sinh bị đuối nước ở Phú Thọ được đưa lên bờ. Ảnh: Đức Hoàng

Các địa phương được yêu cầu tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng, chống tai nạn, thương tích, cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em trong dịp hè và mùa mưa, bão.

Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ gây đuối nước trẻ em như ao, hồ, sông, suối, hố nước, khu vực ngập sâu, công trình xây dựng, công trình chứa nước đồng thời thực hiện cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng túc trực tại các khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, địa phương tạo điều kiện để trẻ em được tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, khuyến khích tổ chức dạy bơi an toàn, ưu tiên trẻ có hoàn cảnh khó khăn, sống tại vùng thường xuyên xảy ra đuối nước.

Sở Y tế, các bệnh viện tại các tỉnh, thành được giao chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu để kịp thời tiếp nhận, cấp cứu, điều trị trẻ em bị tai nạn, thương tích, đuối nước.

Khi xảy ra vụ việc trẻ em bị tử vong hoặc bị thương tích nghiêm trọng do tai nạn, đuối nước, Bộ Y tế đề nghị địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình trẻ em; chỉ đạo kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc...