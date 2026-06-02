Tối 2/6, lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Khoảng 17h45 cùng ngày, chị Phạm Thị Hồng Nh. (SN 1991, trú xã Đức Thọ) đưa con gái là cháu Nguyễn Thùy D. (SN 2021) đến nhà người thân ở xã Sơn Kim 2 chơi. Sau đó, chị cùng con gái và hai cháu ruột là Phạm Quỳnh A. (SN 2014) và Phạm Minh Th. (SN 2016) ra khu vực sông Ngàn Phố, đoạn qua thôn Vũng Tròn (xã Sơn Kim 1), để tắm sông.

Hiện trường vụ lật thuyền. Ảnh: S.T

Trong lúc chèo thuyền trên sông, chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến cả 4 người tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và làm rõ nguyên nhân vụ việc.