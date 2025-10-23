Thông tin được ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận. Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô tải mang BKS 47A-284.xx, do ông Huỳnh Minh Đ. (52 tuổi, trú xã M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 14C, hướng từ xã Rờ Kơi đi xã Mô Rai. Trên xe chở theo 3 người khác cùng hàng hóa là gạch men.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Khi đến đoạn km23+300, đèo Ngọc Vin, quốc lộ 14C, xe tải mất lái tông vào mép đường bên phải và lật, ca bin xe bị biến dạng.

Hậu quả, ông Huỳnh Minh Đ. và ông Lê Phạm Th. (38 tuổi), ở xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk, bị thương nặng; 2 người còn lại kẹt trong ca bin xe đã tử vong hiện chưa xác định được lai lịch.

Lực lượng chức năng có mặt triển khai công tác cứu hộ. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, Công an xã Rờ Kơi đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và đưa 2 người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được làm rõ.