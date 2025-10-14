Theo đó, kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định, xe ô tô khách BKS 21H-017.XX trong quá trình di chuyển xuống đến giữa dốc thì hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, lái xe đã thông báo cho những người trên xe biết và chủ động đâm, ghì xe vào taluy dương để hạn chế thiệt hại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe ô tô khách và tiếp tục tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc việc bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định.

Hiện trường vụ lật xe khách khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương. Ảnh: HT

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 12h trưa qua (13/10), trên tuyến đường tỉnh 172 đoạn qua xã Việt Hồng, xe khách mang BKS 21H-017.XX đang di chuyển theo hướng Nghĩa Lộ – Mỹ Đình. Khi đến khu vực chân dốc Vần, xe bất ngờ mất lái, lao thẳng vào ta luy dương bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng, kính vỡ tung tóe.

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ và 1 nạn nhân tử vong trong quá trình cấp cứu.

Công an tỉnh Lào Cai xác định, người điều khiển xe khách trên là anh Nguyễn Văn D. (41 tuổi, trú phường Cầu Thia). Xe khách là loại 41 giường nằm, nhãn hiệu THACO, hạn đăng kiểm đến ngày 17/12/2025. Qua kiểm tra, lái xe Nguyễn Văn D., không phát hiện nồng độ cồn, ma túy trong cơ thể.

Trên xe, ngoài lái xe còn 1 phụ xe và 35 hành khách. Vụ tai nạn xảy ra tại Km14+250, Tỉnh lộ 172, thuộc thôn 8 Minh Phú, xã Việt Hồng. Ngoài 3 nạn nhân tử vong, còn có 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai (hiện sức khỏe đã tạm ổn định), 16 người bị tổn thương, xây xát nhẹ đã được cho ra viện.

Công an tỉnh Lào Cai bước đầu xác định hệ thống phanh xe đột ngột mất hiệu lực. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Việt Hồng phối hợp với các cơ quan chức năng và người dân tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, xác minh danh tính các nạn nhân; đồng thời, tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.