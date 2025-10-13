Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ lật xe khách tại Km4+100 đường tỉnh 172 (xã Việt Hồng) vào khoảng 12h ngày 13/10, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đã điều động 3 xe cứu thương và 1 xe chuyên dụng đến hiện trường.

Đồng thời, các cán bộ, bác sĩ của bệnh viện cũng phối hợp cùng lực lượng công an và y tế địa phương nhanh chóng tiếp cận, tổ chức sơ cứu, vận chuyển và cấp cứu các nạn nhân kịp thời.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong và 20 người bị thương. Ảnh: HT

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định danh tính 3 nạn nhân tử vong (đều trú tại tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai) gồm: Hoàng Thị T. (48 tuổi, trú xã Cát Thịnh); Lò Văn H. (30 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) và Hà Đình N. (35 tuổi, trú phường Cầu Thia).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: CTTĐT Lào Cai

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, đơn vị đã tiếp nhận 19 nạn nhân bị thương trong đó có 2 nạn nhân đã được mổ. Còn lại tình trạng sức khỏe ổn định tiếp tục được theo dõi và điều trị, phần lớn bị đa chấn thương phần mềm, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, ngực và tay chân.

Ngoài ra, 1 nạn nhân đang được theo dõi tại Trạm y tế Vân Hội, dự kiến sẽ được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa số 1 để điều trị chuyên sâu.

Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, trên tuyến đường tỉnh 172 đoạn qua xã Việt Hồng, xe khách mang BKS 21H-017.XX, chở khoảng 26 hành khách đang di chuyển theo hướng Nghĩa Lộ – Mỹ Đình, khi đến khu vực chân dốc Vần (Km4+100) bất ngờ mất lái, lao thẳng vào ta luy dương bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng nặng, kính vỡ tung tóe, nhiều hành khách hoảng loạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Việt Hồng cùng Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn, cứu hộ và điều tiết giao thông.

Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh đã đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn.