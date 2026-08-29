Xuất hiện trên sóng Vợ chồng son, Liu Yan (33 tuổi, đến từ Thượng Hải, Trung Quốc) và Trương Thị Hương Trà (tên thường gọi là An An, 22 tuổi, quê Bắc Ninh) chia sẻ hành trình vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa để xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Cặp đôi quen nhau qua một ứng dụng kết bạn vào năm 2024 khi Liu Yan đang làm việc tại Việt Nam. An vì muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Trung nên chủ động kết bạn với nhiều người, trong đó có Liu Yan.

Cặp đôi trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Khi anh chàng giới thiệu mình đã 30 tuổi, An có chút ngần ngại về khoảng cách tuổi tác. Cô cố lờ đi tin nhắn của anh.

Tình cờ một ngày, Liu Yan rủ An đi ăn và cô đồng ý. Từ cái nhìn đầu tiên, cô có chút choáng ngợp vì anh quá đẹp trai. Liu Yan cũng phải thốt lên cô gái Việt “quá đẹp”.

“Cô ấy rất xinh trong chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen. Sau đó, chúng tôi rất hợp nhau, mọi chuyện tiến triển thành một mối quan hệ lãng mạn. Tôi đã cảm nhận được điều đó ngay từ lần đầu nhìn thấy cô ấy”, Liu Yan kể.

Từng nghĩ mình không bao giờ kết hôn với đàn ông Trung Quốc, An không ngờ sau này đã rung động trước tình cảm của Liu Yan. Họ xác nhận hẹn hò chỉ sau 2 tháng quen biết.

An sẵn sàng yêu và cưới người đàn ông hơn mình 11 tuổi. Ảnh cắt từ clip

Trong khi tìm hiểu, An nói rõ với Liu Yan, cô chỉ đồng ý cưới khi anh xác định sống ở Việt Nam. Vì yêu, chàng trai Trung Quốc sẵn sàng xa gia đình, quê hương, ở lại Việt Nam lập nghiệp.

Bố mẹ Liu Yan ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi, bởi họ biết con trai đã quyết định cưới cô gái này làm vợ.

Tuy nhiên, bố mẹ An lại có quá nhiều lo ngại về mối quan hệ này. Họ sợ con gái bị lừa, sợ gia đình bên Thượng Hải của Liu Yan chỉ là giả. Dù An dẫn bạn trai về ra mắt để tạo tự tin tưởng rồi hết lòng thuyết phục, bố cô vẫn phản đối gay gắt.

“Lúc đó, tôi chỉ biết khóc thôi. Anh ấy an ủi ‘cứ để anh tính’, rồi anh ấy tự đi chọn quà mang về biếu bố mẹ, ông bà tôi.

Bố tôi mong muốn phải theo phong tục của Việt Nam, con trai đi hỏi cưới thì phải có bố mẹ đi cùng. Tuy nhiên, bố mẹ anh ấy đã có tuổi, không sang được, thế là anh ấy một mình một ngựa đi hỏi cưới”, An kể.

“Tôi hứa với bố cô ấy sẽ ở bên bầu bạn, không để cô ấy phải buồn bã hay thất vọng. Tôi hứa sẽ yêu vợ mãi mãi”, Liu Yan kể thêm.

Liu Yan thích An ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ảnh cắt từ clip

Sau màn thể hiện ấy, cặp đôi đã thuyết phục được gia đình ủng hộ mối nhân duyên. Năm 2025, họ tổ chức đám cưới ở cả Việt Nam và Trung Quốc.

An bất ngờ và ấn tượng với phong tục cưới hỏi ở quê chồng. Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn, từ không gian cưới đến phòng tân hôn đều được trang trí bởi tông màu đỏ.

“Chú rể vào đón là phải bế cô dâu từ trên giường xuống đến xe hoa. Tại hôn lễ có lễ dâng trà, tôi dâng trà cho bố mẹ chồng rồi đến lễ nhận dâu. Mỗi người trao cho tôi một hồng bao, gọi là nhận dâu về nhà.

Tiệc cưới bên đó cũng khác, khách khứa không rôm rả như mình, chỉ tập trung ăn chứ ai uống thì uống. Đồ ăn rất nhiều từ tôm hùm, cua đến dê... đồ ăn nhiều mà mỗi bàn chỉ có 10 người ngồi. Tổng cộng cả canh lẫn các món ăn là 22 món”, An kể.

Hiện tại, Liu Yan sống tại quê vợ ở Bắc Ninh. Sau khi An sinh đôi, hai vợ chồng cùng ở nhà chăm sóc con cái. Chi tiêu gia đình một phần do bố mẹ Liu Yan hỗ trợ, một phần lấy từ khoản tích lũy của anh.

Tuy nhiên, họ chỉ dự định ở nhà chăm con một thời gian, sau đó sẽ lên kế hoạch đi làm, xây dựng kinh tế gia đình.

Trong cuộc sống hôn nhân, cặp đôi cũng có lúc mâu thuẫn vì những khác biệt về thói quen, nếp sống. Tuy nhiên, cả hai đều yêu thương và trân trọng nhau nên sẵn sàng bỏ qua sự khác biệt đó để vun đắp hạnh phúc chung.