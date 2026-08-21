Bù đắp tổn thương trong quá khứ

Trước khi tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời, Phan Thị Bi Bi (SN 1996, quê Bình Định, nay là xã Bình An, tỉnh Gia Lai) từng trải qua mối tình 3 năm với nhiều tổn thương.

Sau thời gian dài quen biết, Bi chưa từng được bạn trai công khai với người thân, bạn bè. Ngay cả khi đã xác định chuyện lâu dài, cô vẫn bị người đó phản bội, chẳng còn niềm tin vào tình yêu đích thực và sự chung thủy.

Cặp đôi "đũa lệch" về chiều cao

Nhưng sau này, Bi đã gặp được Lê Minh Long (SN 1996, quê Quảng Ngãi) – chàng trai khiến cô tin rằng, tình yêu đẹp vẫn luôn tồn tại.

Năm 2022, Bi được một người bạn tạo giúp tính năng hẹn hò trên mạng xã hội. Cô không mấy bận tâm vì cho rằng, những gì diễn ra trên mạng khó tin tưởng.

Tuy vậy, một lần vào xem thử, cô bất ngờ khi thấy có nhiều tin nhắn làm quen, một trong số đó là của Minh Long – chàng trai cao 1m85, trong khi cô chỉ cao 1m45. Sự chênh lệch về ngoại hình là một phần lý do khiến Bi tò mò về chàng trai này.

Trò chuyện qua mạng được vài ngày, Long hẹn gặp. Anh vượt 40km đến tận nhà gặp Bi.

Lần đầu gặp gỡ, phản ứng của hai người trái ngược nhau, Long nói nhiều, tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, còn Bi sau lần bị phản bội, cô có phần dè dặt, tự ti.

“Anh ấy cao ráo, đẹp trai, có công việc tốt. Tôi nghĩ, anh ấy có thể quen được một cô gái tốt hơn mình”, Bi nói.

Họ nên duyên sau 8 tháng quen biết

Cô không biết rằng, chính dáng dấp nhỏ bé và nét mặt trầm buồn của mình đã kích thích bản năng muốn che chở, yêu thương của chàng trai ấy. Sau lần gặp đầu tiên, Long theo đuổi Bi mãnh liệt, mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện cho cô, cuối tuần lại vượt đường xa đến thăm cô.

Khi thấy Bi mở lòng hơn, anh hẹn cô đi chơi, dẫn cô đến gặp bạn bè, đồng nghiệp. Đây là lần đầu tiên Bi có cảm giác được “công khai mối quan hệ” – điều mà mối tình cũ chưa từng làm được cho cô.

“Vì tự ti chiều cao, tôi từng ngại không dám đi cạnh anh. Anh ấy nói ‘chẳng lẽ cả đời này em không đi cạnh anh à?’, rồi nắm tay tôi kéo lại gần. Hai đứa trông lệch mà hài hước, ai đi qua cũng ngoái nhìn nhưng tôi lại thấy ấm lòng”, Bi kể.

Quen nhau không lâu, Long phải đi công tác xa. Anh hứa hẹn sẽ về thăm cô 2 lần/tháng nhưng vì dịch mà lỡ hẹn. Dẫu vậy, trong 4 tháng xa cách, mỗi ngày anh đều nhắn tin, gọi điện cho cô cả chục lần, cố gắng kéo gần khoảng cách bằng sự quan tâm tỉ mỉ.

“Thời gian đó, anh ấy tự kết nối để nói chuyện với gia đình tôi, thi thoảng lại mua quà gửi về cho ba mẹ và hai em của tôi.

Từ những cuộc trò chuyện, anh vô tình biết tôi mua một mảnh đất và đang nợ ngân hàng 100 triệu đồng. Anh không ngần ngại, gửi tiền tiết kiệm về nhờ ba mẹ tôi trả khoản nợ ấy. Tôi nghĩ, sao anh có thể tốt đến vậy”, Bi chia sẻ.

Ngày kết thúc đợt công tác, người đầu tiên Long đến gặp là Bi. Sự chân thành của anh khiến cô cảm động và tin mình đã gặp đúng người.

Hôn nhân “đũa lệch”

Cuối năm 2022, cặp đôi kết hôn sau 8 tháng tìm hiểu. Cho đến giờ, Bi vẫn thấy tình yêu là chuyện khó đoán. Mối tình lâu dài lại kết thúc trong sự tổn thương, người quen biết không lâu lại đem đến hạnh phúc và sự tin tưởng để tiến đến hôn nhân.

Cặp đôi kết hôn vào cuối năm 2022

Ở bên Long, Bi thấy tự tin và được là chính mình. Trong ngày cưới, cô không phải loay hoay tìm cách giúp mình cao hơn để tương xứng với chú rể. Ngược lại, vì được chồng yêu thương nên cô thoải mái đứng cạnh anh với vóc dáng bé nhỏ vốn có.

“Lúc uống rượu giao bôi, anh ấy quỳ xuống để tôi đón ly rượu dễ hơn. Khoảnh khắc đó ai cũng phá lên cười, còn tôi thì cảm nhận rõ sự tinh tế của chồng”, Bi chia sẻ.

Cặp đôi hiện sống tại TPHCM, có con trai lớn 2 tuổi và Bi đang mang thai em bé thứ hai được 3 tháng.

Hôn nhân của cặp đôi “đũa lệch” có nhiều tình huống thú vị. Bi dù đi giày cao gót cũng chỉ đứng đến dưới cằm chồng. Trong khi Long dễ dàng khoác vai hoặc bế ẵm vợ thì Bi không được trải qua cảm giác khoác vai chồng.

Video ghi lại khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi lệch chiều cao

Mỗi khi đến đám đông, Long đều sợ lạc vợ vì cô lọt thỏm giữa mọi người. Ngược lại, Bi không bao giờ sợ lạc chồng vì anh luôn nổi bật bởi chiều cao 1m85. Mỗi lần đi xem ca nhạc, cô đều được chồng nhấc bổng lên vai và dễ dàng quan sát mọi thứ.

“Có chồng cao ráo rất lợi thế. Những lần chơi trò ném lon, ném bóng trúng quà, tôi đều nhận được nhiều gấu bông vì tay anh dài, chơi đâu trúng đó.

Hầu hết đồ đạc trong nhà đều được sắp xếp vừa tầm để thuận tiện cho tôi, còn anh thì sao cũng được. Tôi được chồng ưu tiên từ những việc nhỏ như vậy”, Bi kể.

Ảnh và video: NVCC