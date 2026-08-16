Yêu từ cái nhìn đầu tiên

7h sáng, khi vợ thức giấc, Phạm Anh Tuấn (34 tuổi, quê ở xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình) bế vợ vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi quay sang đánh thức con và chuẩn bị bữa sáng.

Ăn sáng xong xuôi, anh nhờ bố mẹ vợ trông con giúp, rồi cùng vợ bắt đầu công việc. Những việc thường lệ ấy anh đã làm thành thục suốt 4 năm qua, kể từ khi kết hôn với Tạ Thị Kim Thanh (30 tuổi, xã Tiến Thắng, Hà Nội) – cô gái bị yếu chân, liệt 3/4 người do căn bệnh bại não bẩm sinh.

Tuấn không cảm thấy vất vả, ngược lại hạnh phúc vì nhờ có Thanh, anh mới có mái ấm trọn vẹn.

Tuấn và Thanh quen nhau vào năm 2020

Mối duyên của Tuấn và Thanh đến tình cờ vào năm 2020. Khi đó, Tuấn làm việc cho một cửa hàng bán phụ tùng xe ở Hà Nội, còn Thanh làm cho công ty chỉnh sửa ảnh tại đây.

Họ quen nhau qua ứng dụng hẹn hò. Khi mới trò chuyện, Thanh đã chia sẻ về hoàn cảnh thật của mình nhưng Tuấn chỉ nghĩ cô yếu ớt hơn bình thường.

Lần đầu gặp, Tuấn đem món ăn yêu thích đến công ty cho Thanh. Giây phút gặp nhau, Thanh nép vào tường, ngượng ngùng bảo Tuấn quay mặt đi.

“Tôi không muốn anh ấy thấy dáng vẻ đi lại khó khăn của mình”, Thanh kể.

Tuấn quay đi nhưng thực ra đã nhìn thấy mọi thứ. Anh có chút bất ngờ vì Thanh bị nặng hơn mình nghĩ, tuy nhiên, điều khiến anh ấn tượng hơn cả là gương mặt tươi tắn, dễ thương và nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ cô.

“Khác với cơ thể yếu ớt, gương mặt cô ấy sáng bừng. Tôi cảm mến Thanh ngay từ giây phút đó”, Tuấn kể.

Tuấn yêu sự lạc quan, tích cực của Thanh

Tuấn theo đuổi Thanh mãnh liệt. Những ngày Thanh tăng ca đến tối muộn, anh đến đón cô về. Những khi rảnh, anh qua chở cô đi chơi, đi ăn. Ở bên Thanh, anh không có chút ngượng ngùng nào, mặc cho ánh mắt tò mò của người lạ.

Một tuần sau đó, Tuấn chủ động xin về nhà Thanh chơi. Dù chưa tỏ tình chính thức, anh đã xin phép bố mẹ Thanh cho mình nghiêm túc tìm hiểu và qua lại đưa đón cô.

Mẹ Thanh xúc động đáp: “Thanh thế nào con cũng biết rồi. Nếu hai đứa không thể thành đôi thì làm bạn bè cũng tốt”.

Chú rể bế vợ về nhà

“Tối đó, khi đi dạo Hồ Tây, cô ấy nói với tôi ‘anh cứ suy nghĩ thật kỹ. Lấy em, anh sẽ khổ đấy’. Tuấn đáp không chút ngại ngần ‘có gì đâu mà khổ. Bế em nhẹ không ấy mà’. Thế là chúng tôi chính thức thành đôi”, Tuấn kể.

Thanh chia sẻ thêm: “Tôi bất ngờ vì không nghĩ anh ấy tỏ tình nhanh thế. Tôi thương anh nhưng cũng sợ anh vì mình mà vất vả nhưng rồi, sự kiên định của anh khiến tôi yên tâm”.

Bế bạn gái đi đăng ký kết hôn

Sau 2 năm yêu, Tuấn đưa Thanh về ra mắt. Buổi gặp gỡ ấy khiến Thanh áp lực, còn Tuấn thì chắc chắn một điều dù gia đình phản ứng thế nào, anh vẫn quyết cưới Thanh.

Tuấn chăm sóc vợ chu đáo

Khi ấy, gia đình Tuấn chia 2 luồng ý kiến, một số người phản đối, một số người ủng hộ. Mẹ Tuấn vì thương con trai nên cũng băn khoăn. Tuấn bỏ qua tất cả, ngay hôm sau mang theo giấy tờ, cùng Thanh đến UBND xã đăng ký kết hôn.

“Tôi bế cô ấy vào UBND xã làm thủ tục kết hôn, thu hút sự chú ý của một số người. Tuy vậy, điều tôi quan tâm đến chỉ là hạnh phúc của mình”, Tuấn chia sẻ.

Năm 2023, khi mọi thứ ổn định hơn, cặp đôi tổ chức đám cưới tại quê nhà Thanh. Phía nhà trai có bố mẹ và một số người họ hàng, bạn bè đến dự. Sự tác thành của hai bên gia đình khiến hạnh phúc của họ thêm trọn vẹn.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi

Năm 2024, Thanh mang thai con gái đầu lòng. Hai vợ chồng vỡ òa bởi, sau thời gian dài mong mỏi, Thanh đã có em bé một cách tự nhiên.

“Khi Thanh sắp sinh, bố mẹ vợ bảo chúng tôi về quê sống để có thể hỗ trợ chăm sóc. Tôi thấy hợp lý nên đồng ý ngay. Với tôi, chuyện ở rể không có gì ngần ngại hay phức tạp, chỉ cần vợ con có cuộc sống tốt và thoải mái nhất là được”, Tuấn kể.

Suốt thời gian mang bầu và sinh nở, Thanh được chồng chăm sóc tận tình. Cô chỉ cần xuống giường là được chồng bế ẵm. Mọi sinh hoạt thường ngày như cơm nước, vệ sinh cá nhân... đều được chồng lo liệu chu toàn.

Ngay cả bây giờ, khi con gái đã 2 tuổi, Thanh vẫn được chồng chăm sóc từng chút một. Chỉ khi đi lòng vòng quanh nhà, cô mới phải vịn tường tự đi, còn lại, mọi di chuyển ngoài phạm vi đều có chồng hỗ trợ.

“Trước đây, tôi từng có thời gian học công việc giống vợ đang làm nên bây giờ hai vợ chồng chủ động làm việc tại nhà. Nhờ đó, tôi có thể kề cạnh chăm sóc vợ.

Chúng tôi ở bên nhau mọi lúc, chỉ cần ở đâu có Tuấn là ở đó có Thanh. Lúc đầu, chúng tôi hay đùa nhau ‘vợ chồng mình dính lấy nhau như vậy, có khi cãi nhau suốt ngày” nhưng thực tế, suốt 6 năm qua chúng tôi chưa một lần lớn tiếng”, Tuấn chia sẻ.

Tuấn từng nghe nhiều người gièm pha nhưng bản thân anh chưa từng thấy mình vất vả khi cưới Thanh. Ngược lại, nhờ có người phụ nữ đặc biệt này anh mới có tổ ấm trọn vẹn như hiện tại. Mối duyên này, anh vẫn trân trọng như phút ban đầu.

Ảnh và video: Chú Tấm