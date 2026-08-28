“Cho em tất cả những gì anh có”

Đó là lời hứa Đô Ênuôl (28 tuổi, quê Đắk Lắk) dành cho người vợ kém 8 tuổi Mi Chen Ayun (20 tuổi, phường Tân Lập, Đắk Lắk) khi cả hai đang tìm hiểu nhau. Cũng vì lời hứa này, Mi Chen sẵn sàng cùng anh kết đôi, xây dựng tổ ấm ở độ tuổi đôi mươi.

Mi Chen sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, ba mất vào năm cô 10 tuổi, 4 năm sau mẹ đi thêm bước nữa. Dù được mẹ và cha dượng hết lòng chăm lo nhưng Mi Chen vẫn có lúc thấy mình thiếu điểm tựa về tinh thần. Khi gặp được Đô Ênuôl, sự thiếu thốn ấy đã được bù đắp.

Với Mi Chen, Đô Ênuôl là điểm tựa trong cuộc sống

Cuối năm 2024, cặp đôi vô tình gặp nhau ở một quán cà phê. Mi Chen không để ý nhưng Đô Ênuôl đã có cảm tình với cô từ cái nhìn đầu tiên. Về nhà, anh tìm trang cá nhân của cô, để lại bình luận dưới một tấm ảnh và chủ động nhắn tin làm quen.

Đô Ênuôl khác hoàn toàn với những gì Mi Chen mong muốn về bạn trai hay bạn đời. Cô thích người cùng trang lứa với mình, trong khi anh hơn cô 8 tuổi. Cô thích người hoạt bát, nói nhiều, hài hước, trong khi anh lại rất kiệm lời. Bởi vậy, thời gian đầu Mi Chen cố tình im lặng trước lời làm quen của anh chàng.

Đô Ênuôl không từ bỏ, anh thể hiện tình cảm bằng hành động cụ thể. Thấy điện thoại của Mi Chen cũ và nứt vỡ, anh mua cho cô điện thoại mới. Mỗi khi gặp món gì ngon hay món đồ gì xinh xắn, anh lại mua tặng cô.

Cặp đôi kết hôn sau gần 2 năm tìm hiểu

Khi cô gặp chuyện không vui, anh chở cô đi đến nơi nào đó thoáng đãng, bình yên để giải tỏa tâm trạng. Một lần, Mi Chen ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu, Đô Ênuôl hay tin thì hớt hải chạy đến tìm. Thấy cô mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, anh bật khóc vì thương rồi luôn miệng nói “anh xin lỗi”.

“Tôi vốn nghĩ anh không phải người mình tìm kiếm nhưng tiếp xúc rồi lại nhận ra, đây chính là người mình cần. Anh nói ít làm nhiều, sống tình cảm và lo cho tôi chu đáo. Tôi cảm thấy mình đã tìm thấy điểm tựa”, Mi Chen chia sẻ.

Năm 2025, có thời điểm cuộc sống của Mi Chen rất khó khăn, Đô Ênuôl lo lắng nên đã gửi tiền hỗ trợ cô.

Thương bạn trai đi làm vất vả, không muốn bản thân trở thành gánh nặng của anh, Mi Chen một mực từ chối. Đôi bên vì chuyện này mà cãi nhau, trong lúc nóng giận, Đô Ênuôl nói lớn: “Anh sao cũng được, em không khổ là được. Anh không dám nói trước sẽ cho em nhiều thứ nhưng anh sẽ cho em tất cả những gì anh có”.

Câu nói ấy khiến Mi Chen òa khóc vì xúc động. Lần đầu tiên cô cảm nhận được, có một người yêu thương mình nhiều đến vậy.

Lời cam kết đặc biệt về sính lễ

Cuối năm 2025, khi đang là sinh viên năm cuối ngành thanh nhạc của một trường cao đẳng, Mi Chen đề cập đến chuyện kết hôn.

Cặp đôi trong đám hỏi vào tháng 2/2026

Đô Ênuôl muốn bạn gái vững vàng sự nghiệp rồi mới bước vào hôn nhân nhưng cô lại tin rằng, tình cảm của mình đã đủ chín muồi để cùng anh xây dựng tổ ấm.

Đô Ênuôl hạnh phúc cầu hôn người thương. Tháng 2/2026, họ tổ chức đám hỏi và 2 tháng sau tổ chức đám cưới.

Theo phong tục truyền thống của người Ê Đê, Mi Chen cùng nhà gái mang sính lễ gồm tiền, vàng, lợn, chăn mền... sang nhà trai hỏi cưới.

Trong đám hỏi, cặp đôi còn có lời cam kết đặc biệt biệt về chuyện sính lễ.

“Trong cuộc sống hôn nhân sau này, nếu anh ấy đòi ly hôn trước thì sẽ phải trả lại toàn bộ sính lễ và đền 50 triệu đồng tiền mặt, 1 tạ heo. Còn nếu tôi là người đòi bỏ trước thì sẽ phải đền khoản tiền và heo đó.

Vợ chồng tôi cam kết trước mặt hai bên họ hàng nên đây là lời hứa nghiêm túc chứ không phải giỡn chơi”, Mi Chen kể.

Cặp đôi được hai bên họ hàng tặng tiền làm vốn

Cũng trong đám hỏi, một phong tục khiến Mi Chen ấn tượng là tục bỏ tiền vào thau. Sau khi làm lễ, cô dâu, chú rể sẽ ngồi giữa nhà, trước mặt là 2 chiếc thau, họ hàng, bạn bè đôi bên sẽ bỏ tiền vào đó như một món quà nhỏ dành tặng đôi trẻ. Vợ chồng Mi Chen rất trân trọng món quà này vì nhờ đó, họ có một khoản vốn liếng làm ăn sau này.

Sau khi kết hôn, theo phong tục của người Ê Đê, Đô Ênuôl về nhà Mi Chen ở rể. Anh làm nương rẫy, trồng cà phê... còn Mi Chen vừa học, vừa hỗ trợ chồng.

Sáu tháng qua, cặp đôi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào. Càng sống chung, Mi Chen càng cảm nhận rõ tình yêu thương, sự quan tâm chu đáo chồng dành cho mình.

Cô dâu xinh đẹp tìm thấy hạnh phúc ở độ tuổi đôi mươi

Anh cáng đáng hết việc nặng trong nhà, vợ muốn đi đâu, làm gì anh cũng không phàn nàn. Anh thích ăn cơm vợ nấu nhưng không đòi hỏi cô phải nấu ăn mỗi ngày. Điều khiến Mi Chen trân trọng hơn cả là Đô Ênuôl luôn cố gắng dung hòa mọi thứ khi ở rể để không khí gia đình thoải mái.

“Tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Càng sống cùng nhau tôi càng nhận ra, anh ấy làm mọi thứ cho tôi mà chẳng cần hồi đáp, chỉ đơn giản muốn tôi được sống vui hơn”, Mi Chen chia sẻ.

Ảnh: NVCC