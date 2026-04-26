Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã có màn trình diễn đầy thuyết phục khi đánh bại Elmer Moller với tỷ số 6-2, 6-3 tại vòng 3 Madrid Open 2026.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Sinner nhanh chóng khẳng định đẳng cấp bằng lối chơi chắc chắn và hiệu quả.

Jannik Sinner thắng dễ ở vòng 3 - Ảnh: ATP

Ngay trong set đầu tiên, Sinner nhập cuộc đầy tự tin, sớm giành break và duy trì thế trận áp đảo. Những cú đánh cuối sân uy lực cùng khả năng điều bóng linh hoạt giúp anh liên tục đẩy Moller vào thế bị động, qua đó khép lại set đấu với chiến thắng 6-2.

Sang set hai, Moller nỗ lực cải thiện lối chơi và tạo ra một vài tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, trước sự ổn định và bản lĩnh của Sinner, tay vợt người Đan Mạch không thể tạo nên bất ngờ. Sinner tiếp tục tận dụng tốt cơ hội để giành break quan trọng, trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 6-3.

Chiến thắng này giúp Sinner tiến bước vào vòng bốn một cách đầy tự tin. Phong độ ổn định cùng sự toàn diện trong lối chơi đang biến anh trở thành ứng viên số 1 cho chức vô địch Madrid Open năm nay.