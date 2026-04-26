Dù chặng 21 có lộ trình dài 200 km, thế nhưng ngay từ đầu các tay đua đội Công an TP.HCM chủ động gia tăng tốc độ, liên tục tổ chức những đợt tấn công nhằm tách tốp, hướng đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu đồng đội với TP.HCM Vinama.

Ở các sprint trung gian, tay đua kỳ cựu Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) là người cán mức đầu tiên ở điểm thưởng đầu. Tiếp đó, Ngô Thanh Sang (Đồng Tháp 2) giành chiến thắng ở điểm thứ hai, còn Nguyễn Tấn Hoài (Công an TP.HCM) về nhất tại điểm thưởng thứ ba.

Đặng Thành Được lần thứ 2 thắng chặng tại giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM

Bước ngoặt của chặng đua đến ở khu vực dốc cầu Cần Thơ, nơi tốc độ được đẩy lên cao khiến đoàn đua vỡ thành nhiều nhóm nhỏ. Tay đua Đặng Thành Được (Hà Nội) bất ngờ tung cú nước rút đầy mạnh mẽ ở những mét cuối, vượt qua hàng loạt đối thủ để cán đích đầu tiên tại TP.Cần Thơ. Đặng Thành Được cũng trở thành tay đua Việt Nam giành 2 chiến thắng chặng tại giải năm nay.

Sau 21 chặng, Yarash Uladzislau tiếp tục giữ áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc giữ vững áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc, Trần Trọng Phúc giữ áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc, còn Marchuk Dzianis dẫn đầu danh hiệu áo xanh – vua nước rút. Ở nội dung đồng đội, TP.HCM Vinama tiếp tục đứng đầu.

Ngày 27/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 đấu chặng 22 với vòng đua quanh phường Cái Khế (TP.Cần Thơ), cự ly 45 km.